Anna Oxa non risponde alle domande di Fagnani a Belve: “Contro di me propaganda pericolosa” Unica intervista rilasciata da Anna Oxa durante e dopo Sanremo è quella trasmessa da Belve, per la prima volta in prima serata con Francesca Fagnani. “Contro di me una propaganda pericolosa ancora prima di salire sul palco”, ha detto.

A cura di Stefania Rocco

Anna Oxa si lascia intervistare da Francesca Fagnani durante la puntata di Belve, al suo debutto in prima serata su Rai2 martedì 21 febbraio. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, aveva rifiutato ogni intervista. Un silenzio interrotto oggi di fronte alla celebre giornalista che è stata co-conduttrice del Festival voluta da Amadeus.

La posizione di Anna Oxa a Sanremo: "Il voto non esiste"

La cantante non entra in polemica con chi ha votato la sua esibizione al Festival di Sanremo. "Ma da chi?", chiede l'artista quando Fagnani ipotizza che il suo brano non sia stato capito perché arrivato al 25esimo posto, "La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro". L'artista conferma di non avere grandi amici nel mondo della musica: "In natura ho tanti amici. Nella musica? Ho tanti amici nella medicina, nella scrittura. Nella musica non ho rapporti".

La lite con Madame e le accuse di Fedez

Oxa non risponde alle domande di Fagnani. La stessa giornalista aveva definito "impossibile" l'intervista alla cantante. Una risposta concreta è arrivata quando le è stato chiesto della presunta lite con Madame dietro le quinte di Sanremo: "Non conosco Madame. Questa voce è nata da qualche salottino interno. Ero in camerino e quando è uscita questa notizia la mia procuratrice ha chiamato per sporgere querela perché era una menzogna, una propaganda denigratoria nei miei confronti che non ero ancora salita sul palco". A proposito delle accuse di Fedez, invece, ha detto: "Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda. Sono gli altri che sono passati davanti a me. Le prove le avevo alle 17. Poi non ritengo di dovere entrare a fare parte di questi giochini mediatica. Questa è maleducazione, è volgarità. Sono cose che non fanno parte del mio modo di vivere".

Anna Oxa si commuove: "Il pubblico mi ha capita"

La cantante tentenna solo quando Fagnani le chiede se il pubblico l'abbia capita. "Nessuno si aspettava il mio ritorno a Sanremo dopo 13 anni. La gente è stata così partecipativa che è stato bellissimo", ha detto prima di commuoversi, "Vuol dire che ho comunicato con il cuore". Rivela di non avere un compagno e fa fatica a definirsi in quanto mamma: "Non saprei dire che madre sono".

Il post del 2016 dopo Amici: "Perché dissi che avrei lasciato l'Italia"

Oxa non chiarisce nemmeno il motivo di quel post, relativo al 2016, in cui scrisse che avrebbe lasciato l'Italia: "Non posso parlarne, non voglio entrare in dinamiche che sono state molto delicate, non voglio entrare in storie o situazioni che ritengo siano alle mie spalle. Non voglio averci a che fare. Se ho avuto paura per la mia vita? Sono andata via". Si stranisce quando Fagnani le chiede notizie a proposito della leggenda secondo la quale si terrebbe lontana dai cimiteri. "Non voglio parlarne", ha risposto rigida, "Lavoro, passo dove ci sono i cimiteri. Ho dovuto capire che c'è gente che ha il cimitero dentro. Ma non voglio parlare di questo, si entra in una sfera che ritengo non faccia parte dell'intervista". E conclude: "Chi riporterei in vita se potessi? Sono problemi miei. Se pensassi che la vita ha un termine, probabilmente vorrei farlo. Io penso che ci siano solo dei passaggi quindi credo non ce ne sia la necessità".