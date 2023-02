Madame e la lite con Anna Oxa: “Mai incontrata, voci messe in giro chissà a che scopo” Finito Sanremo 2023, Madame smentisce la lite dietro le quinte con Anna Oxa: “Non ci siamo nemmeno mai incontrate. Voci inutili messe in giro chissà a che fine”.

Madame smentisce la lite con Anna Oxa dietro le quinte di Sanremo 2023. Terminato il Festival, la cantautrice commenta l’episodio che le è stato, suo malgrado, attribuito da qualche giorno. Il “Watergate” (senza scomodare paragoni ben più ingombranti: “water” inteso come acqua, quella contenuta nel bicchiere che, secondo le indiscrezioni già smentite da Fanpage.it, una delle due artiste avrebbe lanciato contro l’altra) è scoppiato in rete a poche ore dall’inizio del Festival ma, stando al racconto di entrambe le performer, si tratterebbe di una clamorosa fake news.

La versione di Madame

In un video che riassume l’episodio, è proprio Madame a parlare di bufala: “Non l’ho neanche mai incontrata. Avevamo orari molto diversi quella sera quindi mi dispiace deludere i vostri cuori ma erano tutte ca***te”. Poco dopo, via Twitter, la cantante ha aggiunto: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo. È una preghiera magnifica”.

Anche la Rai aveva smentito la lite tra Madame e Anna Oxa

Oltre a Madame, a smentire la lite ci aveva pensato la Rai attraverso le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1, in conferenza stampa: “Mi sono alzato dalla mia poltrona all’Ariston e sono stato dietro un’ora a controllare dove fosse Madame e dove Anna Oxa. Poi sono stato personalmente mezz’ora a parlare con la Oxa. Si tratta di una boutade che non ha fondamenta nella realtà, le due artiste non hanno mai litigato”. Lo staff di Anna Oxa si era limitato a condividere una foto dell'artista in compagnia di alcuni esponenti della polizia scattata dietro le quinte dell'Ariston, un'immagine accompagnata dal seguente post: "Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l'onore, la reputazione e l'attività lavorativa…La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia…Questa è delinquenza (?) è violenza su una donna (?) …90 giorni".