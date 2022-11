Amedeo Goria: “Il sesso è il mio unico vizio, con i maschi no, ma i transessuali mi incuriosiscono” Amedeo Goria si racconta senza filtri in un’intervista a Nuovo, dove parla della sua focosità, sebbene l’età avanzi: “Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce” dichiara.

A cura di Ilaria Costabile

Amedeo Goria è ormai noto per la sua passione, piuttosto evidente, per le donne. Il giornalista è stato al centro di varie notiziole di gossip, soprattutto negli ultimi anni, e non ha mai nascosto il fatto di essere un amante del sesso, dichiarando in più occasioni di praticarlo quante più volte possibile. Su Nuovo è ritornato a parlare della questione, facendo anche rivelazioni inaspettate.

Le confessioni di Amedeo Goria

Un consiglio a quasi 68 anni Amedeo Goria sente di voler dare agli uomini di tutte le età è piuttosto semplice: "Coltivate le frequentazioni femminili: il mio motto è ‘più sesso per tutti!'. Fa stare bene e mantiene giovani, ed è il mio unico vizio. L’astinenza fa malissimo, l'attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c'è testosterone, c'è buonumore". Il giornalista non si nasconde e ammette che trovandosi a camminare per strada, qualora dovesse imbattersi in una bella ragazza: "Mi viene spontaneo guardarla con desiderio".

La fama di dongiovanni, ormai, lo precede e anche durante il suo matrimonio con Maria Teresa Ruta non sono mancate liaison, sebbene all'inizio il giornalista non avesse ceduto a possibili tentazioni: "Per due anni sono stato fedele alla mia ex Maria Teresa: avevo avuto la fortuna di sposare una bella ragazza di successo, mi sono montato la testa e ho cominciato ad avere distrazioni. La notorietà favorisce gli incontri".

Goria supporta una teoria secondo la quale, ravvivare la coppia quando si è in crisi, sia un ottimo modo per ritrovare il desiderio: "Magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo però non mi piace, preferisco parlare di trasgressione". Attualmente si definisce single, sebbene abbia avuto una storia con Vera Miales, da cui lo separano 31 anni di differenza, ma era stato già beccato con un'altra donna: