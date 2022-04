Amedeo Goria paparazzato con un’altra donna, la reazione di Vera Miales Il settimanale Novella 2000 ha paparazzato Amedeo Goria in compagnia di un’altra donna, la 24enne Deola Godini, presentatrice tv. La fidanzata (forse ormai ex) Vera Miales lo ha scoperto in diretta a Pomeriggio 5 e ha commentato: “Un fidanzato non va a baciare altre donne”.

Amedeo Goria sembra essersi lasciato alle spalle la storia con Vera Miales. Il giornalista, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato paparazzato da Novella2000 in compagnia di un'altra donna, la 22enne Deola Godini. La fidanzata, ormai forse sarebbe più corretto chiamarla ex, ha visto gli scatti in diretta a Pomeriggio 5, dove si è confrontata con il diretto interessato.

Le foto di Amedeo Goria insieme a un'altra donna

Il settimanale Novella 2000 ha beccato il giornalista insieme a Deola Godini, mentre trascorrono una serata romantica in un noto ristorante milanese. Gli scatti non sembrano lasciare spazio a interpretazioni: sguardi complici, abbracci, carezze e baci. Atteggiamenti che fanno pensare che Goria abbia ritrovato la felicità tra le braccia di un'altra donna, lasciandosi alle spalle la storia con Vera Miales, reduce dalla sua esperienza come Pupa a La Pupa e il Secchione Show.

Chi è Deola Godini

Deola Godini ha 24 anni, è nata a Treviso e di professione è una conduttrice televisiva, soprattutto per Sky. Negli anni è stata anche fotomodella e organizzatrice di eventi. La sua carriera è iniziata con concorsi di bellezza in Veneto, per poi passare alle televisione e ai social. Il suo profilo Instagram, nel quale si definisce presentatrice tv, è seguito da quasi 90mila follower. Qui condivide principalmente scatti di se stessa e del suo lavoro.

La reazione di Vera Miales agli scatti di Amedeo Goria

Vera Miales e Amedeo Goria hanno avuto un faccia a faccia durante la puntata di oggi, mercoledì 13 aprile, di Pomeriggio 5, nella quale sono stati entrambi ospiti. La modella, dopo aver concluso la sua avventura a La Pupa e il Secchione, non ha contattato subito il giornalista, come lui le ha fatto notare: "Quando sei uscita hai aspettato ben 23 ore prima di chiamarmi. Tu hai fatto passare addirittura un giorno, io non ti ho chiamato perché volevo capire che intenzioni avevi". L'ex Pupa spiega che si è presa "una pausa di riflessione" dal loro rapporto, ma non pensava che lui si sarebbe buttato tra le braccia di un'altra donna: "Un fidanzato non va a baciare altre donne". Allora Goria ha spiegato come sono andate le cose: "L'ho conosciuta durante un concerto di Guenda (sua figlia, ndr) a San Marino, poi era a Milano e ci siamo visti".