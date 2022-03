Chi è Vera Miales e che lavoro fa la fidanzata di Amedeo Goria Vera Miales è la giovane fidanzata di Amedeo Goria. Ha 36 anni, è una modella di origini moldave e ora fa parte del cast de La Pupa e il Secchione Show. I due hanno 31 anni di differenza.

A cura di Ilaria Costabile

Vera Miales è la nuova fidanzata di Amedeo Goria, giornalista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Nonostante la notevole differenza di età, lei ha 31 anni in meno a lui, tra i due c'è un grande affiatamento e la loro storia sembra essere destinata a durare per sempre. Nemmeno l'ingresso di Amedeo nella casa lo scorso anno, quando si era dichiarato single, ha messo in discussione il loro amore. Infatti, dopo poche puntate Goria decise di rispettare la sua fidanzata che lo aspettava fuori dal reality, assumendo comportamenti più rispettosi nei confronti delle altre concorrenti. Questo cambio di rotta rese, chiaramente, molto felice Vera Miales. Al momento, è una delle Pupe in gara nel cast de La Pupa e il Secchione, in coppia con il Secchione Nicolò Scalfi.

Chi è Vera Miales, la modella di origini moldave fidanzata di Amedeo Goria

Nata nel 1984 in Moldavia, Vera Miales si è trasferita in Italia per seguire il suo sogno di diventare modella. Ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda e nel frattempo ha incrementato la sua attività sui social, dove è diventata una vera e propria influencer, seguita da alcune migliaia di followers. Non solo servizi fotografici e partecipazione ad eventi centrali nello show-business, ma non sono mancate anche collaborazioni televisive. Più volte, infatti, ha partecipato come attrice in alcuni scherzi realizzati dalla redazione de "Le Iene", come fa sapere attraverso foto e video pubblicate sul suo profilo Instagram. Dopo che la sua storia con Amedeo Goria è uscita allo scoperto non sono mancate ospitate in tv, soprattutto nei programmi di Barbara D'Urso, dove più volte si è trovata a dover difendere i suoi sentimenti nei confronti del giornalista, accusata di stare al suo fianco non per amore.

La vita privata e l'amore con Amedeo Goria

A proposito della vita privata della 36enne, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, si è raccontata così:

Nel 2004 sono partita dalla Moldavia e con un viaggio difficilissimo sono arrivata in Italia. Non sapevo né leggere, né scrivere in italiano. All'inizio ho lavorato in un ristorante con mia madre: lavavo i piatti, pulivo i bagni. Dopo un anno ho capito che non era la vita che volevo fare. Ho studiato come estetista. A 23 anni ero già socia al 50% di un centro estetico. Poi ho fatto anche tre lavori al giorno. E adesso gestisco un bar con mia madre. Mi ha insegnato tutto lei. È divorziata da mio padre da vent'anni. Lui non mi ha mai dato una mano e non mi è stato vicino nei momenti difficili. Mi sono sempre data da fare, sono fiera di dove sono arrivata. Amo lavorare.

Spulciando i suoi profili social non ci sono foto che possano indicare rapporti pregressi con volti noti dello spettacolo. Quella con Amedeo Goria, infatti, è la prima relazione finita sulle cronache rosa per la modella che, stando a quanto dichiarato dal giornalista al settimanale Nuovo, vorrebbe costruire una famiglia con lui, sebbene il padre di Guenda e Gianamedeo non sembra intenzionato a riprovare l'ebbrezza della paternità: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”, ma la passione tra loro quella proprio non manca.

Vera Miales e Amedeo Goria

Vera Miales non è mai stata incinta, la smentita al GF Vip

Mentre era nella casa del GF Vip, ad Amedeo Goria sono state mostrate alcune foto della fidanzata Vera Miales, pubblicate da Fanpage.it. In questi scatti, la giovane donna sembrava avere una rotondità sospetta, tanto che tutti si domandavano se Vera Miales fosse in dolce attesa. La notizia lasciò senza parole Amedeo, che aveva precedentemente dichiarato di non voler più diventare padre. Superato lo shock iniziale, Amedeo si dichiarò "Stupito ma contento". Vera Miales, però, ha poi smentito la notizia, proprio entrando nel reality per fare una sorpresa al marito.

Vera Miales e Amedeo Goria

Vera Miales a La Pupa e il Secchione

Adesso Vera Miales è nel cast de La Pupa e il Secchione, in coppia con Nicolò Scalfi, ex campione di Caduta Libera. I due hanno instaurato un bel rapporto fin da subito, tanto che alcuni credono che tra loro possa anche esserci del tenero, nonostante i diretti interessati abbiano smentito qualunque gossip. Nello show c'è anche Mirko Gancitano, il futuro marito della figlia di Amedeo Goria, Guenda. Il ragazzo fa coppia con Mila Suarez.