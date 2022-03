Marco Melandri sulla crisi con la moglie: “Avevo attacchi di panico, sono stato con un’altra” L’ex pilota di Moto Gp racconta la crisi che ha vissuto lo scorso anno con la moglie Manuela: “Aveva un problema con se stessa, ci ha lavorato molto”, spiega Melandri che nel frattempo ha avuto una storia con un’altra donna.

Marco Melandri si racconta mentre il suo percorso a L'isola dei Famosi lo sta portando a riflettere sulla sua vita, ora più di prima. Negli ultimi mesi l'ex pilota di Moto GP è tornato a vivere sotto lo stesso tetto con la moglie Manuela Raffaetà, che ha sposato nel 2005, alla quale si è riavvicinato dopo un periodo di rottura. Oggi sono tornati ad essere una famiglia unita, soprattutto per il bene di Martina, la figlia che hanno avuto 7 anni fa. Ad Ilary Blasi, Melandri ha raccontato i dettagli della loro crisi coniugale.

La crisi con Manuela Raffaetà

"Stiamo insieme da 16 anni, abbiamo avuto un momento difficile come credo tutte le coppie: ci siamo lasciati per quasi un anno", racconta l'ex pilota di Moto GP ad Ilary Blasi in studio. Nessuna vergogna: Melandri non ha mai fatto mistero della crisi che ha attraversato con la moglie Manuela, ma forse mai prima d'ora si era trovato a riflettere così intensamente. "Manuela aveva un problema che si portava dietro da anni", racconta il naufrago. "Io ho iniziato ad avere attacchi di panico mentre guidavo. Non volevo tornare a casa, così perdevo sempre più tempo nei parcheggi. Lì ho capito la necessità di staccarmi".

La relazione extraconiugale

Così Melandri ha deciso di separare la sua strada da quella di Manuela e di ritrovare il suo equilibrio lasciando la casa dove viveva con la moglie e la figlia Martina. È allora che, a fine 2020, Melandri inizia a frequentare un'altra ragazza, della quale ha sempre tutelato la privacy. "In quel periodo mia figlia non era più brillante come prima, non era la stessa", spiega. "Ho deciso di interrompere la relazione, anche per lei: non potevo darle ciò che si meritava". Lui e Manuela tornano insieme "più forti che mai. La famiglia è tutto per me", spiega l'ex pilota che all'Isola indossa la maglietta con la foto della sua piccola.