Amber Heard ricorre in appello contro il verdetto a favore di Depp, cercherebbe un nuovo processo Amber Heard e i suoi legali hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza a favore di Johnny Depp, che ha condannato l’attrice al risarcimento di 10,4 milioni di dollari nei confronti dell’ex marito. Il processo Heard- Depp potrebbe quindi aprirsi di nuovo. A riportarlo il New York Times.

Johnny Depp e Amber Heard potrebbero finire di nuovo in tribunale. Stando a quanto riporta il New York Times, l'attrice avrebbe intenzione di ricorrere in appello contro il verdetto a favore dell'ex marito. Il primo round del processo si è concluso con una sentenza condannava la star di Aquaman a un risarcimento di 10,4 milioni di dollari nei confronti del protagonista di Pirati dei Caraibi.

Amber Heard fa ricorso contro Johnny Depp

Secondo il quotidiano americano, Amber Heard e i suoi avvocati sostengono che il processo si sia svolto nello Stato sbagliato: in Virginia anziché in California, dove invece entrambi gli attori risiedono. L'attrice poi vorrebbe contestare anche al decisone del giudice di non aver preso in considerazione alcune prove, come gli appunti degli psicologi che documentano presunti abusi subiti dalla donna.

L'obbiettivo è quindi chiedere che il verdetto venga capovolto con un respingimento delle richieste di Depp oppure con un nuovo processo, seguendo una strada diversa da quella già raccontata dal Washington Posto lo scorso luglio. All'epoca i legali speravano di annullare la sentenza in Virginia puntando sulla mancata presentazione di prove da parte della star di Pirati dei Caraibi sul fatto che Amber Heard non fosse stato abusata.

Amber Heard aveva già presentato appello contro la sentenza

Lo scorso 21 luglio, gli avvocati di Amber Heard hanno confermato di ave presentato ufficialmente il ricorso contro la sentenza emessa dal tribunale di Fairfax, in Virginia, che l'ha condannata per diffamazione ai danni dell'ex marito. Il team legale che assiste l’attrice, attraverso il suo addetto stampa, ha confermato di avere depositato la richiesta di appello: “Riteniamo che la corte abbia commesso errori che hanno impedito un verdetto giusto ed equo. Ci rendiamo conto che questo incendierà Twitter, ma ci sono dei passi che dobbiamo intraprendere per garantire equità e giustizia”.