Helena Bonham Carter su Amber Heard: “Voleva diventare simbolo del MeToo, Johnny Depp ha sofferto” Helena Bonham Carter in una lunga intervista al The Times UK ha parlato del maxi processo che ha visto Johnny Depp e Amer Heard protagonisti: “Lei voleva diventare la ragazza simbolo del MeToo”. Poi sul caso J.K. Rowling: “Critiche orrende, non bisogna essere d’accordo su tutto”.

A cura di Gaia Martino

La celebre attrice Helena Bonham Carter in una lunga intervista per il The Times UK ha parlato del caso J.K. Rowling, la scrittrice mamma di Harry Potter travolta dalle polemiche dopo le dichiarazioni contro le persone trans. L'attrice che nella saga ha interpretato il personaggio di Bellatrix Lestrange ha commentato: "Un mucchio di stron*ate, penso che sia stata perseguitata". Poi su Johnny Depp: "Ha sofferto per il processo contro Amber Heard".

Il commento di Helena Bonham Carter sul caso J.K. Rowling

Le critiche mosse contro la famosa scrittrice, secondo Helena Bonham Carter, sono "orrende". "Un mucchio di stron*ate, penso sia stata minacciata. Il giudizio delle persone, è stato portato letteralmente all’estremo. Ha il diritto di avere un’opinione specie se ha sofferto per via di un abuso". L'attrice che in Harry Potter interpreta Bellatrix Lestrange ha difeso J.K. Rowling sostenendo che ognuno di noi "porta con sé un bagaglio di traumi, sviluppa le proprie opinioni a partire da quelli e bisogna rispettare la provenienza delle persone e il loro dolore". Secondo il parere dell'attrice "non bisogna essere d'accordo su tutto, sarebbe insano e noioso", riferendosi a Daniel Radcliffe che prese le distanze dalle parole dell'autrice di Harry Potter accusata di transfobia.

"Johnny Depp ora sta benissimo"

Helena Bonham Carter ha poi parlato di Johnny Depp, suo collega e compagno di set otre che amico di vecchia data. L'attore è anche il padrino dei due suoi figli nati dalla relazione con Tim Burton. In merito al maxi processo contro Amber Heard che lo ha visto vincitore ha commentato: "Johnny ha sicuramente sofferto ma dopo il processo è completamente discolpato. Penso che ora stia bene, sta benissimo". Pensa che l'attrice si volesse approfittare del successo del Movimento Me Too: "Voleva diventarne simbolo, questo è stato il problema principale".