Amadeus saluta l'ex pacchista di Affari Tuoi Harley Zuriatti: "Un abbraccio che non dimenticherò" Amadeus su Instagram omaggia Harley Zuriatti, la giovane friuliana morta a 29 anni per un tumore. La ragazza partecipò ad Affari Tuoi quando c'era lui al timone del programma, così ha commentato: "Un abbraccio che non dimenticherò".

A cura di Gaia Martino

Amadeus con una IG story ha omaggiato Harley Zuriatti, la friuliana morta a 29 anni per un tumore. La ragazza partecipò ad Affari Tuoi quando c'era lui al timone del programma: al conduttore e al pubblico di Rai 1 Harley raccontò la sua storia, la battaglia che stava affrontando contro la malattia e i dettagli delle nozze con il compagno Andrea, che si celebrarono poco dopo. In un'intervista a Fanpage.it raccontò che "parlare del tumore è terapeutico" e che a volte pensava che "anche se non potrò avere figli, ho un amore gigantesco". Purtroppo Harley Zuriatti non ce l'ha fatta e Amadeus ricorda con dispiacere e affetto la sua ex pacchista: "Un abbraccio che non dimenticherò".

L'omaggio di Amadeus per Harley Zuriatti

Con due Instagram story Amadeus ha ricordato e omaggiato Harley Zuriatti che partecipò ad Affari Tuoi quando c'era lui al timone del programma. "Un abbraccio che non dimenticherò. Ciao Harley" ha scritto a corredo di una foto che mostra l'abbraccio con l'ex pacchista, poi ancora: "Coppia meravigliosa, Andrea e Harley". In aggiunta al testo una foto della friuliana con il marito Andrea.

Harley Zuriatti ad Affari Tuoi: "Quando facevo le chemio guardavo il programma"

Harley e il marito Andrea giocarono insieme ad Affari Tuoi, nella puntata del 22 aprile 2024: la pacchista raccontò di aver scoperto il programma mentre faceva le chemio. "Avevo grossi pensieri positivi. Da quando mi sono ammalata, il mio scopo è diventato dare forza alle persone che vivono ciò che vivo io. Nel reparto oncologico, quando facevo la chemioterapia, facevo 7-8 ore di infusione, quindi ero la veterana che stava tutto il giorno nella sua postazione. Passavano tante persone e ho avuto modo di conoscerne tante. Così mi sono resa conto che il mio desiderio più grande era sentire le loro storie e dargli forza. Molte persone piangono mentre fanno la chemioterapia, stanno male perché non hanno un supporto emotivo, non hanno un aiuto", disse in seguito a Fanpage.it. Nel programma dell'access prime time di Rai 1 vinse 20mila euro.