È morta Harley Zuriatti, ad Affari tuoi parlò della sua malattia: “Ho un tumore all’utero”

È morta Harley Zuriatti. Aveva partecipato ad Affari tuoi ad aprile 2024 per la regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso del programma, che era ancora condotto da Amadeus, aveva parlato della sua malattia, un tumore all'utero. Ad annunciare la sua scomparsa, il marito Andrea Fiorillo. Sui social ha dato la triste notizia:

Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita.