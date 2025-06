La morte di Harley Zuriatti annunciata dal marito Andrea Fiorillo: “Ora non soffre più, è libera dalla malattia”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Harley Zuriatti è morta a 29 anni. È tra i concorrenti di Affari tuoi che più sono rimasti nel cuore degli spettatori del programma di Rai1. La pacchista del Friuli Venezia Giulia dedicò la sua partita ai malati oncologici. A lei era stato diagnosticato un tumore all'utero e aveva deciso di impegnarsi attivamente per dare forza a tutti coloro che stavano affrontando il suo stesso percorso: "Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di dare forza agli altri", disse nel programma che era condotto da Amadeus. E ricordò la nonna morta della stessa malattia che stava affrontando lei. Accanto ad Harley, Andrea Fiorillo, l'uomo con cui stava per convolare a nozze. A maggio 2024 sono diventati marito e moglie. È stato Fiorillo ad annunciare la triste notizia della morte di Harley Zuriatti.

Il marito di Harley Zuriatti ha annunciato la morte dell'ex pacchista di Affari tuoi

"Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita": con queste parole Andrea Fiorillo ha annunciato la scomparsa della moglie. I due si sono sposati a maggio 2024 e Harley Zuriatti aveva pubblicato sui social una dedica carica di sentimento per suo marito. Aveva elencato i tre motivi per cui – sin dal primo incontro – non aveva potuto fare a meno di innamorarsi perdutamente di lui:

Il primo. Sei semplice, genuino, come il guscio di una lumaca. Non potresti essere diverso. Il secondo. Sei allegro perché la vita ti scorre nelle vene e tu sai sentirla e apprezzarla. Il terzo. Sai amare come non ho mai visto nessuno fare. Per me sei un esempio da seguire oltre a essere mio marito e io non potrei esserne più grata alla vita per averci fatto incontrare di nuovo in questa esistenza comune.

La storia d'amore di Harley Zuriatti e Andrea Fiorillo

Nell'intervista che Harley Zuriatti rilasciò a Fanpage.it, parlò dell'intenso amore per Andrea Fiorillo. L'uomo si era rasato i capelli quando la compagna aveva perso i suoi per via della chemioterapia. La ventinovenne rimarcò come il suo compagno avesse accolto con grande delicatezza la notizia che lei non avrebbe potuto avere figli a causa della malattia:

Mi ha dimostrato tanto amore in un momento di grossa difficoltà. Anche l'accettazione della mia infertilità è un enorme gesto di amore. Quando ci siamo fidanzati e siamo andati a convivere, io potevo dargli una vita normale, una famiglia. Il tumore all'utero ha toccato la mia fertilità, mi ha dato il trauma di non potere avere figli. Non era banale che accettasse questa cosa a 30 anni, e sono fortunata. Abbiamo parlato già di adozione.