Alfonso Signorini si cancella dall’ordine dei giornalisti per lanciarsi nel mondo degli spot social Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e direttore editoriale di Chi, ha deciso di sospendersi dall’ordine dei giornalisti. Un atto necessario dal momento che il noto volto televisivo ha scelti di lanciarsi nel mondo della pubblicità sui social.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfonso Signorini ha deciso di cancellarsi dall’ordine dei giornalisti. Lo sottolinea Giuseppe Candela per Dagospia, secondo cui il conduttore del Grande Fratello e direttore – solo editoriale – di Chi avrebbe deciso di mettere momentaneamente da parte la sua carriera di giornalista per poter abbracciare un mondo nel quale, a giudicare da quanto pubblica sui suoi canali social, sembrerebbe essersi lanciato con un certo interesse: quello delle pubblicità su Instagram.

Perché Alfonso Signorini si è sospeso dall’ordine

Com’è noto, l’iscrizione a un albo professionale come quello che regola la professione giornalistica impedisce ai propri iscritti di fare pubblicità a qualunque articolo e in qualsiasi forma. È per questo motivo che, per evitare di incorrere in una severa sanzione, il conduttore del Grande Fratello ha deciso di fare un passo indietro. Da quel momento, l’ex giornalista è diventato libero di intraprendere qualsiasi tipo di collaborazione. Da qualche giorno, in particolare, lo si vede sponsorizzare una linea di skincare da lui stesso realizzata in collaborazione con un noto marchio beauty. Precedentemente, il conduttore aveva prestato la propria immagine a un popolare marchio di caffè.

La cancellazione dall’ordine non avrà impatto sulla professione di Signorini

La scelta di cancellarsi dall’ordine dei giornalisti non avrà impatto alcuno sulle attività professionali dell’uomo. Signorini resta saldamente al timone del Grande Fratello – con buoni risultati, anche in considerazione dei dati di ascolto ottenuti dalla puntata andata in onda lunedì 27 novembre, incentrata sul triangolo tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero – e nello staff che cura il settimanale Chi del quale mantiene la direzione editoriale. A questi impegni si aggiunge la nuova attività di promozione social del conduttore che ha deciso di capitalizzare il suo profilo Instagram, forte del seguito di quasi 1 milione di follower e della riconoscibilità di un personaggio diventato rapidamente uno dei conduttori di punta di Canale5.