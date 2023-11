Alfonso Signorini si scusa con il pubblico: “Dovevamo andare in onda ieri” Alfonso Signorini si scusa per il cambio di programmazione avvenuto improvvisamente nella serata di ieri, mercoledì 15 novembre, quando sarebbe dovuto andare in onda il reality, che è tornato alla sua collocazione del giovedì.

A cura di Ilaria Costabile

Alfonso Signorini apre la puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello scusandosi con il pubblico a casa per il cambio di programmazione che c'è stato nella serata di ieri, quando sarebbe dovuto andare in onda il programma.

Le scuse di Alfonso Signorini

Il conduttore entra sorridente nello studio di Canale 5, ma prima di dare inizio alla puntata con tutte le novità che ci saranno nel corso della diretta, dall'ingresso di Perla Vatiero, alle nuove dinamiche nate in queste settimane nella casa più spiata d'Italia di cui si parlerà, Signorini sente di doversi scusare per questo cambio di programmazione avvenuto a poche ore prima della messa in onda e dice:

Mi voglio scusare con il pubblico da casa, dovevamo andare in onda ieri invece siamo in onda oggi. Ci scusiamo per lo spostamento. Noi abbiamo avvisato tutti, tranne la Buonamici, rimasta qui da ieri.

Una battuta per sdrammatizzare una situazione che d'altra parte, aveva messo in agitazione anche gli inquilini della casa che, infatti, si erano preparati per la diretta e che, invece, hanno dovuto abbassare la tensione accontentandosi di una serata come tutte le altre.

Il cambio di programmazione di Mediaset

In questi giorni il palinsesto Mediaset ha subito non pochi cambiamenti, a causa della presenza in tv delle ATP di tennis che, infatti, hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori in tv, portando le varie reti a ripensare al posizionamento di alcuni programmi della prima serata. D'altro canto la collocazione del Grande Fratello cambierà anche all'inizio del nuovo anno, dal momento che verrà abolito il doppio appuntamento, con la messa in onda probabilmente soltanto al mercoledì sera, eliminando anche la puntata del lunedì che da sempre è dedicata al reality.