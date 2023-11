Il Grande Fratello annulla la puntata, Giampiero Mughini: “Mi ero preparato mentalmente” Giampiero Mughini e altri concorrenti commentano lo slittamento della puntata del GF inizialmente in programma per stasera, mercoledì 15 novembre. “Mi ero preparato mentalmente, la carica ora si è consumata” ha dichiarato il giornalista. “Meglio così”, il commento di Ciro Petrone.

A cura di Gaia Martino

I concorrenti del Grande Fratello sono stati informati poco fa dello slittamento della puntata, inizialmente programmata per stasera, mercoledì 15 novembre. Il nuovo appuntamento con il reality andrà in onda su Canale5 domani, giovedì 16 novembre, e non tutti i gieffini hanno preso bene l'avviso. Giampiero Mughini, dopo l'annuncio, si è rivolto così ai suoi inquilini: "Mi ero preparato mentalmente, ora devo scaricarmi".

Le parole dei concorrenti del GF dopo lo slittamento della puntata

Dopo essere stati chiamati in confessionale, divisi per sesso, i concorrenti hanno commentato la notizia dello slittamento della puntata. Giampiero Mughini, in salotto, ha rivelato: "Mi ero preparato mentalmente, ora devo scaricarmi. La carica che ci avevo messo ora si è consumata". A consolarlo Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi: entrambi hanno sostenuto che, secondo il loro parere, l'annullamento della diretta è un vantaggio. "Da un lato forse è meglio, da un altro meno. Ci prepareremo domani" ha commentato il calabrese, "Meglio dai. Mezza giornata è già passata. Stasera andiamo a dormire pensando alla puntata" ha continuato l'attore.

Il cambio di programmazione a poche ore dalla diretta

È saltata a sorpresa la puntata del Grande Fratello di questa sera. A poche ore dall'ingresso di Perla Vatiero (già rimandato dopo che la nuova concorrente era risultata positiva al Covid) e dagli altri blocchi in programma dedicati agli attuali concorrenti, è arrivato l'annuncio dello slittamento. Il nuovo appuntamento con il reality show di Signorini prenderà il posto del rinviato debutto di Io Canto Generation. Il motivo? Non è da escludersi che lo slittamento del programma di Gerry Scotti sia avvenuto per le ATP Finals 2023 a Torino, in programma per domani sera su Rai2. Il torneo di tennis ha permesso alla seconda rete del servizio pubblico di ottenere ascolti notevoli nell'appuntamento di ieri, martedì 14 novembre, e la gara di domani avrebbe potuto impattare il debutto della concorrenza.