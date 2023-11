Ascolti tv martedì 14 novembre: chi ha vinto tra Circeo e Amore + Iva di Checco Zalone I dati Auditel di martedì 14 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai1 con la fiction Circeo e Canale 5 con lo show di Checco Zalone, Amore + Iva.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 14 novembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico una scelta tra programmi di intrattenimento, film, fiction e trasmissioni di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della fiction Circeo che racconta il terribile caso di cronaca del 1975, mentre su Canale 5 è andato in onda per la prima volta lo show di Checco Zalone, Amore + IVA, dall'Arena di Verona. Su Rai3, invece, è andata in onda una nuova puntata di Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Circeo e Amore + IVA di Checco Zalone

Su Rai1, dopo essere andata in onda su Paramount, è arrivata la serie Circeo, con protagoniste Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, che racconta il terribile massacro del Circeo, avvenuto nel 1975, ai danni di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Quest'ultima ha perso la vita, mentre è proprio del processo affrontato dalla ragazza sopravvissuta al massacro che viene raccontata l'intera storia, che ha segnato un punto di svolta anche nella lotta femminista e nella valorizzazione dei diritti delle donne. La prima puntata è stata vista da 2.614.000 spettatori pari al 13.9%.

Tutt'altra aria, invece, su Canale 5, dove è stato trasmesso lo spettacolo di Checco Zalone, ovvero Amore + IVA, lo show che ha conquistato più di 350mila biglietti venduti nel tour che questa estate il comico pugliese ha portato in diversi teatri italiani. La serata di ieri è quella dall'Arena di Verona, alla quale hanno preso parte 20mila spettatori, che hanno applaudito l'irriverente comicità di Luca Medici. Lo show è stata la scelta di 3.480.000 spettatori con il 19.2% di share, vincendo di fatto la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 l’incontro valido per le Nitto ATP Finals – Djokovic-Sinner ha segnato 2.543.000 spettatori arrivando al 14.6% di share. Su Italia1 Shooter è stato visto 957.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Avanti Popolo scende ed è stato visto da 380.000 spettatori arrivando al 2.1% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha guadagnato l'attenzione di 693.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.134.000 spettatori segnando il 6.3% di share. Su Tv8 2012 ha segnato 283.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove La dura verità è stato visto da 267.000 spettatori con l'1.4% di share.