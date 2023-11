Alberto Matano nominato vice direttore Rai dell’intrattenimento nel daytime Alberto Matano è stato nominato vicedirettore ad personam dell’intrattenimento nel daytime della Rai. L’annuncio è stato dato da Francesco Giorgino sul finire della puntata de La vita in diretta.

A cura di Ilaria Costabile

Alberto Matano è stato nominato vice direttore ad personam per la fascia del daytime Rai, nella sezione dell'intrattenimento. La notizia è stata comunicata, in maniera del tutto inaspettata, alla fine della puntata de La Vita in diretta di lunedì 20 novembre, nella quale è stato ospitato l'ex mezzobusto del Tg1, Francesco Giorgino, che si è congratulato con l'amico e collega per la nomina ottenuta in queste ore.

L'annuncio durante La Vita in Diretta

Il giornalista, ora conduttore del noto contenitore pomeridiano di Rai1, affiancherà Angelo Mellone nelle decisioni che riguardano i programmi che andranno a riempire la fascia del daytime della tv pubblica. Un riconoscimento importante che arriva dopo anni di conduzione de La Vita in diretta, oltre che per la sua annosa presenza nella redazione del primo telegiornale nazionale, prima come inviato, poi come anchorman.

L'annuncio è stato comunicato in chiusura di puntata, quasi sui saluti finali, da Francesco Giorgino, ospitato per parlare del suo nuovo programma, XXI Secolo – Quando il Presente diventa Futuro, che andrà in onda per la prima volta in seconda serata, lunedì 20 novembre. Il giornalista rivolgendosi al conduttore, dopo che quest'ultimo si era complimentato per i riconoscimenti avuti da alcuni membri della sua squadra, ha esordito dicendo: "Allora auguri anche a te che sei diventato vicedirettore". L'ascesa di Matano nel mondo Rai, quindi, continua con dei ruoli di una certa rilevanza e responsabilità.

L'attuale direttore dell'Intrattenimento Daytime della Rai, Angelo Mellone, è già attorniato da alcuni vice direttori ovvero Anna Nicoletti, Elsa Di Gati, Massimiliano De Santis e Stefano Rizzelli. A loro si sono aggiunti, per l'appunto, Marcello Masi e Alberto Matano nominati ad personam.