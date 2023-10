Adele: “Ho smesso di bere circa 3 mesi fa, ero quasi una alcolista. La sobrietà però è noiosa” Durante il suo ultimo concerto a Las Vegas, Adele ha parlato dei suoi problemi con l’alcol. La cantante ha fatto sapere di essere stata quasi un alcolista durante i suoi vent’anni e di essere arrivata a bere 4 bottiglie di vino prima delle 11 del mattino: “Ho smesso circa 3 mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa”.

A cura di Elisabetta Murina

"Ho smesso di bere tre mesi fa. La sobrietà è noiosa". Durante il suo ultimo concerto a Las Vegas, come riporta il Daily Mail, Adele ha parlato a cuore aperto dei problemi avuti con l'alcol. La cantante, che sarebbe pronta a convolare a nozze con il fidanzato, ha fatto sapere di aver raggiunto il limite quando aveva 20 anni, per poi toccare il fondo durante il lockdown.

Adele e il rapporto con l'alcol

Durante il suo ultimo concerto a Las Vegas, Adele si è messa a chiacchierare con un fan, il quale le ha detto di star bevendo da tutto il giorno. A quel punto, con il microfono in mano, la cantante ha raccontato di essere sobria da circa tre mesi e mezzo, dopo un periodo in cui ha toccato il fondo. "Ho smesso di bere circa 3 mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa. Durante i miei vent'anni, ero quasi una vera e propria alcolista. Così, ho deciso di darci un taglio. Ho rinunciato anche alla caffeina", ha raccontato. La decisione di smettere l'ha presa dopo il lockdown, quando era arrivata a bere quattro bottiglie di vino prima delle 11. "Volevo ultimare il mio album, però ero sempre ubriaca".

Il legame di Adele con il figlio Angelo

Il rapporto con l'alcol è stato un filo narrativo che Adele ha percorso molto spesso negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla perdita di peso e anche alla morte del padre nel 2021 a causa di un cancro intestinale. Nel 2022 aveva raccontato alla CBS , intervistata dalla conduttrice Oprah Winfrey, di aver rinunciato a bere per conoscere meglio sé stessa. Nonostante non tocchi vino da un pò, tra una tappa e l'altra del suo tour, la cantante sta organizzando una festa di compleanno per il figlio Angelo, che a breve compirà 11 anni. "Lo adoro, è molto più furbo di me", ha svelato sorridendo a proposito del ragazzo, avuto con l'ex marito Simone Konecki.