Acrobata di Britain’s Got Talent paralizzato dopo il numero infuocato a testa in giù Il performer è rimasto schiacciato da due auto sospese mentre tentava di liberarsi da una camicia di forza in fiamme.

Jonathan Goodwin, stella e performer di Britain's Got Talent, è rimasto paralizzato dopo un incidente sul posto di lavoro. Una delle sue acrobazie incredibili è finita male e l'attore ha rischiato di morire. Lo ha dichiarato l'attrice di Sherlock e sua fidanzata, Amanda Abbington. L'escapologista avrebbe dovuto liberarsi da una camicia di forza mentre era capovolto a 10 metri d'altezza capovolto mentre due auto in fiamme, come lui sospese, gli oscillavano pericolosamente al suo fianco. Non è riuscito a liberarsi. Ecco cosa è successo.

Il gravissimo incidente

Jonathan Goodwin non è riuscito a liberarsi dalla camicia di forza ed è rimasto schiacciato tra le due auto in fiamme. In conseguenza all'impatto, il perfomer è caduto al suolo fratturandosi entrambe le scapole e rompendosi entrambe le gambe. Ha riportato ustioni di terzo grado, ha perso un rene, si è rotto la spina dorsale e si è reciso il midollo spinale. Si racconta che ha rischiato di morire sul tavolo operatorio.

Non può più camminare

Era una delle stelle dell'acrobazia britannica, ora resterà a vita su una sedia a rotelle. A raccontarlo in lacrime è proprio Amanda Abbington che spiega: "A meno che non ci sia un miracolo, non si risolva con una sorta di chirurgia di cellule staminali, oppure quello che sta progettando Elon Musk (un progetto super-tecnologico, un microchip da innesto, ndr) , resterà così per sempre".

Il popolare numero a Britain's Got Talent

Le performance di Jonathan Goodwin sono state le più amate e applaudite tra le ultime edizioni di Britain's Got Talent. Quello di liberarsi a testa in giù da una camicia di forza in fiamme era una delle sue specialità. Ogni volta, Jonathan Goodwin aggiungeva un ulteriore livello di difficoltà ai suoi numeri. Fino a quest'ultimo numero, purtroppo finito male.