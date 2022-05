Luigi Strangis dopo il trionfo ad Amici, le prime parole del vincitore del talent Il vincitore di Amici 21 festeggia il trionfo nel talent show di Maria De Filippi con una foto su Instagram, ringraziando il pubblico che lo ha votato.

A cura di Andrea Parrella

Un semplice "grazie a tutti", quello pubblicato da Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amiciche si è chiusa con la finale andata in onda su Canale 5 il 15 maggio. Con una breve storia, in cui si immortala col volto coperto dalla coppa che ha decretato la sua vittoria, Luigi ha voluto ringraziare chiunque lo abbia supportato e portato alla vittoria. Un trionfo che molti avevano previsto, dato che il cantante si era imposto nel corso dei mesi come uno dei talenti più palesi di questa edizione.

Per Luigi Strangis si apre ora un momento importante per la carriera, con il supporto discografico e un'estate di ritorno ai concerti. Il vincitore di Amici 20 si porta inoltre a casa un ricco montepremi da 150mila euro (qui tutti i premi assegnati per la finale).

La finalissima tra Luigi e Michele

La finalissima di questa edizione di Amici 2022 ha visto sfidarsi Luigi per la categoria canto e Michele per quella ballo. I due hanno conquistato il palco e intrattenuto il pubblico nell'ultima parte della finale con quattro performance ciascuno, tra coreografie di classico, contemporaneo e brani inediti. È poi arrivato il momento del fatidico verdetto, che ha visto trionfare Luigi Strangis come vincitore di questa edizione, mentre Michele aggiudicarsi il premio della sua categoria, 50mila euro.

Cosa è successo nella finale di Amici 2022

La finale di Amici 2022, in diretta su Canale5 domenica 15 maggio, si è aperta con due circuiti di sfide, uno della categoria canto e l'altro ballo. I quattro cantanti in gara, Sissi, Alex, Luigi e Albe, si sono esibiti inizialmente con i loro inediti, poi con brani che hanno scelto personalmente. Ad essere stati eliminati Albe, Sissi e Alex, in finalissima per la categoria Luigi. È poi arrivato il momento della sfida tra Michele e Serena che, dopo essersi esibiti nelle rispettive coreografie, hanno ricevuto una sorpresa. La ballerina ha vinto una borsa di studio in una prestigiosa scuola di New York, mentre Michele è stato invitato a partecipare a un spettacolo insieme a Roberto Bolle. È stato Michele il secondo super finalista di questa edizione. Sissi ha vinto il premio della critica, mentre a Serena è stato consegnato il premio Tim.