C’è posta per te stasera su Canale 5, ospiti Irama e Charlize Theron: le storie della quarta puntata

Quest’anno Mediaset ha deciso di non bloccare la messa in onda dei programmi di rete per la settimana di Sanremo. Una scelta controcorrente che mira a non “spegnere” completamente la tv in vista del Festival, ragion per cui anche C’è Posta per te andrà in onda sabato 11 febbraio, serata conclusiva della kermesse. Maria De Filippi ha così commentato: “Il mio editore ha voluto che andasse in onda, parlare di sfida è assurdo”.