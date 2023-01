Irama per Marina e Juliet a C’è Posta Per Te: “È stato un piacere conoscere la vostra storia” Irama a C’è Posta Per Te per Juliet e Marina: nella puntata di stasera l’artista ha seguito la storia delle due donne, si è complimentato per la loro forza. Infine ha consegnato dei doni a Juliet: “Sei una donna forte, mi ha fatto piacere conoscerti”.

A cura di Gaia Martino

Ospite della puntata di C'è Posta Per Te questa sera di sabato 28 gennaio anche Irama, celebre cantante e ex allievo di Amici. L'artista è entrato in studio per fare una sorpresa, voluta da Marina, a Juliet: "Lei e Juliet quando cantavi Ovunque sarai a Sanremo, pensavano al papà" ha spiegato Maria de Filippi. "Ci tengo a dire a Marina che sta facendo una cosa bellissima, ovunque sia il tuo papà sarà sicuramente fiero di te" ha commentato Irama. Marina, quando aveva 10 anni, perse sua madre: anni dopo il papà incontrò Juliet. Nonostante la gelosia dei primi tempi, la giovane ha ritrovato nella compagna del padre una figura fondamentale per la sua vita, soprattutto dopo la morte dell'uomo, il papà.

Le parole di Marina per Juliet

"Al mio matrimonio hai voluto che papà fosse qui con noi, mi hai dato il suo fazzoletto da taschino. Stasera l'ho portato qui perché voglio che tu lo senta vicino, sarebbe contento di sentire quello che tra poco ci diremo, è da tanto che ci conosciamo ma tante cose non sono riuscita a dirtele" – con queste parole Marina ha spiegato a Juliet il motivo della loro presenza nello studio di C'è Posta Per Te – "Quando mia madre si è spenta, mi fermai per strada mentre ero con papà e gli feci fare una promessa, quella di non avere mai nessun altra donna. Mi disse "prometto". Ti chiedo scusa per quello che ti ho fatto passare, sono stata pestifera. Non sai cosa darei per tornare indietro, tornare ai miei 10 anni, per abbracciarti e abbracciare il vostro amore". Juliet è stata vicina a Marina nel giorno del suo matrimonio, l'ha accompagnata all'altare al posto del padre. "Per dimostrarti il mio affetto ti prometto che farò pacchetti regalo come li fai tu, ti scriverò il bigliettino, ti prometto che metterò in borsa un pacchetto di fazzoletti, ti prometto che insegnerò Edo a chiamarti nonna giovane, così sei felice. Ti voglio bene come si vuole bene a una mamma vera", le parole di Marina.

La sorpresa di Irama

Quando Irama è entrato in studio sulle note del suo brano Ovunque sarai, Juliet non ha trattenuto le lacrime. "Un piacere conoscerti, mi ha fatto piacere conoscere la vostra storia, così intensa e forte. Sei una donna forte, ti faccio i complimenti perché non è da tutti resistere. Credo sia facile scappare e mollare, rimanere nonostante i problemi, fare da madre a una persona, credo sia una delle responsabilità più grandi. Sei una mamma forte e giusta, una grande eredità per Marina", le parole dell'ex allievo di Amici. "Questo gesto vi unirà ancora di più, vi auguro di essere felici" ha continuato prima di consegnarle i doni portati per lei. "So che viaggi e con questa valigia potrai girare il mondo, un segno di buon auspicio. Poi ho un altro pensiero per te che sei amante dei gatti: una collanina con un gatto".