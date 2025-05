video suggerito

Stefania Orlando è fidanzata, l'amore con Marco dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi: "Ha 7 anni meno di me" Stefania Orlando ha voltato pagina. La showgirl ha confidato di avere ritrovato l'amore. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi nel suo cuore c'è Marco.

A cura di Daniela Seclì

Stefania Orlando ha ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ne ha parlato nella puntata de La volta buona trasmessa lunedì 5 maggio. Caterina Balivo si è detta convinta che questa relazione sfocerà nel terzo matrimonio dopo quello con Andrea Roncato e quello con Gianlorenzi: "Io lo so che ci sarà anche il terzo matrimonio, me lo sento e noi veniamo tutte".

Stefania Orlando è felicemente fidanzata

Stefania Orlando è felicemente fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, la cinquantottenne ha ritrovato l'amore. A Caterina Balivo ha confidato che l'uomo che le fa battere il cuore è un po' più giovane di lei e lo ritiene giusto alla luce delle precedenti due storie importanti, quella con Andrea Roncato, che ha 20 anni più di lei, e quella con Simone Gianlorenzi che ha 9 anni meno di lei:

È un po' più giovane. Ha sette anni meno di me. Mi sembra giusto. Il primo aveva quasi vent'anni più di me, il secondo nove anni di meno, adesso siamo a sette. Spero che sia definitivo.

Chi è il nuovo amore di Stefania Orlando

Sul nuovo fidanzato di Stefania Orlando ci sono pochissime informazioni. A darle è stata la showgirl. Secondo quanto ha dichiarato, l'uomo in questione si chiama Marco e non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Infine, ha svelato quali lati del suo carattere l'hanno colpita:

Non è noto. È noto nel mio cuore. Stiamo insieme da un bel po'. Poi abbiamo fatto una piccola pausa e abbiamo ripreso. Si chiama Marco. Cosa mi piace di lui? Al di là del fatto che all'inizio può colpirti l'aspetto fisico, però è una persona molto intelligente, molto colta e molto ironica. Se è un lavoratore? Sì, ma grazie a Dio sono anni che ci manteniamo da sole. Siamo donne indipendenti e lo diciamo con grande orgoglio.