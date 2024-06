video suggerito

Stefania Orlando e il nuovo amore con Marco Zechini: “Mi auguro proceda tutto per il meglio” Stefania Orlando ha parlato della sua storia con Marco Zechini, il nuovo compagno, rivelando di voler mantenere quanto più riservata possibile la relazione e di essere stata conquistata dalla sua grande pazienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Fonte Instagram

Dopo la separazione da Simone Gianlorenzi, l'uomo con cui ha fatto coppia per più di dieci anni e aveva sposato piuttosto di recente, Stefania Orlando pare abbia trovato di nuovo l'amore. La showgirl, infatti, è stata beccata dal settimanale Nuovo insieme al nuovo compagno, l'avvocato Marco Zechini. Un amore nato in sordina che, però, potrebbe rivelarsi importante come racconta l'ex gieffina al settimanale.

Stefania Orlando parla della storia con Marco Zechini

I due, in realtà, erano già stati beccati lo scorso dicembre, paparazzati a Roma dal settimanale Chi, intenti ad uscire dallo stesso portone i due si sono concessi una cena romantica nella Capitale e a distanza di sei mesi eccoli ancora insieme. Insieme sono anche andati al matrimonio di Manila Nazzaro, una delle più grandi amiche della showgirl, tenutosi lo scorso maggio ed è anche la prima volta che la ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto che la ritraggono insieme al suo compagno. Una storia che, però, Stefania Orlando non vorrebbe sbandierare ai quattro venti, ma tenere per sé quanto più possibile, per viversi ogni momento senza la tensione di dover raccontare qualcosa del suo privato:

Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti. Mi auguro che tra noi proceda tutto per il meglio. Questa volta, però, vorrei tenere per me certe cose e mantenere riservata la nostra relazione, come penso che dovrebbero fare tutti.

Al settimanale, inoltre, ha dichiarato che l'avvocato non si sarebbe arreso al primo tentativo di conquista, ma ha dimostrato di essere davvero interessato alla sua conoscenza: "Marco ha saputo rispettare i miei tempi, corteggiandomi a lungo. Tra le tante qualità che mi hanno fatto innamorare c’è senza dubbio la sua grande pazienza".

Chi è Marco Zechini

Marco Zechini è l'avvocato, nonché consulente finanziario che ha fatto breccia nel cuore di Stefania Orlando. Classe 1974, il prossimo 25 giugno compirà 50 anni, laureatosi in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, si è poi specializzato in Diritto comunitario degli Intermediari Finanziari e Assicurativi e dei Mercati Finanziari. Figura come consulente di importanti realtà finanziarie ed è anche professore di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell'Università La Sapienza. Alle spalle ha un matrimonio, dal quale sono nati tre figli.