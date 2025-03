video suggerito

Stefania Orlando con Iago Garcia dopo l'eliminazione al GF, lui: "Che bello rivederti" Stefania Orlando e Iago Garcia si sono ritrovati dopo l'eliminazione della showgirl dal Grande Fratello. Dopo la puntata di ieri sera si sono scattati un selfie condiviso su Instagram. L'attore ha aggiunto: "Che bello rivederti".

A cura di Gaia Martino

Iago Garcia e Stefania Orlando si sono scattati una foto insieme dopo l'eliminazione della showgirl. Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, giovedì 13 marzo, la Orlando ha avuto la peggio al televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli: con il sorriso ha abbandonato la casa di Cinecittà definendosi fiera dell'esperienza fatta. Una volta in studio, ha potuto riabbracciare i suoi ex inquilini e tra questi anche Iago Garcia con il quale aveva instaurato un rapporto speciale, mai sfociato in amore nonostante l'intesa mentale.

La foto di Iago Garcia e Stefania Orlando dopo la puntata

"Che bello rivederti" ha scritto Iago Garcia tra le stories di Instagram a corredo di una foto con Stefania Orlando. Dopo l'ingresso in studio della showgirl, eliminata dal televoto che l'ha vista sfidarsi con Helena Prestes e Chiara Cainelli, i due ex inquilini della casa più spiata d'Italia si sono scattati un selfie.

Durante la loro avventura condivisa nel reality si erano avvicinati particolarmente al punto da instaurare un rapporto di intesa e complicità.

L'intesa mentale al GF, dopo il bacio spiegarono: "Siamo solo amici"

Nonostante il bacio, Stefania Orlando e Iago Garcia si sono sempre definiti soltanto amici. La showgirl e l'attore nella casa del GF si sono avvicinati particolarmente, ma entrambi, protagonisti di numerose clip che parlavano del loro rapporto, non sono mai andati oltre. "Tra noi c'è un'intesa mentale, se avessi avuto intenzione di avrei provato" disse la Orlando in una delle ultime puntate con Iago ancora in casa, ma a frenarla sarebbe stato il coinvolgimento nella storia, ormai conclusa, con il suo ex Simone Gianlorenzi. "Io devo capire, sono certa che nella mia vita arriverà qualcosa di bello anche dal punto di vista sentimentale. Io e Simone ci siamo ritrovati come amici pochi mesi fa, vogliamo far parte uno della vita dell'altro. Dire amico mi fa strano, ma per ora è quello, non voglio crearmi nessuna aspettativa", spiegò.