video suggerito

Stefania Orlando stronca la storia con Iago al GF: “Penso ancora al mio ex marito, mi fa strano chiamarlo amico” Anche dopo una notte insieme in tugurio, tra Stefania Orlando e Iago Garcia sembra non essere ancora scoccata la scintilla. Nella puntata del 24 febbraio del GF, la showgirl ha spiegato di sentirsi ancora legata a Simone Gianlorenzi, suo ex marito: “Vogliamo far parte uno della vita dell’altra”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

309 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iago Garcia e Stefania Orlando sono stati insieme in tugurio, negli ultimi giorni, ma tra loro c'è stata solo una grande intesa, che non è sfociata in alcun atto fisico. Tra i due, al momento, oltre un affetto non c'è nulla di più, come ha precisato anche Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello del 24 febbraio. Un'evidenza che ha fatto rammaricare il conduttore, che ha esortato la donna a spiegare i motivi della sua freddezza nei confronti dell'attore.

La notte in tugurio tra Stefania e Iago

Una volta viste le immagini della casta notte in tugurio, Stefania ha preso parola per spiegare la natura del suo rapporto con l'attore: "Tra noi c'è un'intesa mentale, se avessi avuto intenzione ci avrei provato, avrei fatto qualche passo in avanti". "Bisogna festeggiare anche l'amicizia, mi dispiace deludervi, ma il nostro è un bel rapporto", ha aggiunto Iago.

In realtà, qualche giorno fa, tra i due un bacio c'è stato, ma solo per penitenza. Jessica Morlacchi ha così commentato le immagini: "Iago è stato un gentleman, vedo una Stefania bella coinvolta, ha passato sicuramente una piacevole serata, un po' più naturale lei, mentre lui l'ho visto un po' più dentro Il Segreto".

Il rapporto tra Stefania e l'ex marito Simone

Convocata in Mystery, Stefania ha poi confessato i motivi per cui una storia tra lei e Iago, almeno per il momento, risulta impossibile. La donna ha precisato di non poter dare una famiglia a Iago, cose che lui desidera, perché si stente legata al suo ex marito, Simone Gianlorenzi: "Io devo capire, sono certa che nella mia vita arriverà qualcosa di bello anche dal punto di vista sentimentale. Io e Simone ci siamo ritrovati come amici pochi mesi fa, vogliamo far parte uno della vita dell'altro. Dire amico mi fa strano, ma per ora è quello, non voglio crearmi nessuna aspettativa".

La gieffina non ha voluto dare al suo ex compagno tutte le colpe per la fine del loro matrimonio, ammettendo i suoi errori: "Mi ha lasciata lui, ma perché io ero diventata intrattabile, mi dava fastidio tutto quello che mi stava intorno, quando sono tornato a essere quella di sempre, era lui che si era allontanato. Non credo che luui avesse trovato un'altra, aveva bisogno di continuare la sua vita da solo".