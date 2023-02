Serena Bortone: “Non ho mai sognato l’abito bianco, né ho pensato a realizzarmi con il matrimonio” Serena Bortone si racconta in un’intervista dove ripercorre gli inizi della sua carriera, ma parla anche del suo privato in modo approfondito, come mai aveva fatto prima.

A cura di Ilaria Costabile

Serena Bortone è diventata in poco tempo una delle conduttrici più amate dell'intrattenimento di Rai1 e dal 18 marzo, in prima serata, sarà tra i giudici della nuova edizione de "Il cantante mascherato" con Milly Carlucci. In un'intervista al Corriere della Sera, la giornalista si racconta, mettendo in luce anche alcuni aspetti del suo carattere e del suo privato.

Il successo lavorativo

Il suo psicologo la definiva "un'infermiera brillante" perché ha sempre avuto nella sua indole, quella volontà di aiutare chi era in difficoltà: "Quando trovo un problema mi ci tuffo" dice la giornalista che ha rivelato di aver avuto sempre la passione per il racconto, allestendo spettacoli già all'età di cinque anni, grazie ad una fervida inventiva, oltre che una grande tenacia, che è stata una prerogativa anche del suo lavoro: "Sono stata una figlia “performante” sì. Spinta a dare sempre il meglio di me, con l’idea di dimostrare a me stessa e agli altri che ero brava e capace. Poi piano piano ho cominciato ad accettare i miei limiti e a non inseguire la perfezione, perché i nostri limiti sono parte del nostro essere e ci aiutano". La padrona di casa di Oggi è un altro giorno ha poi parlato dei suoi inizi:

Ho iniziato come assistente al programma. Era la Rai3 di Angelo Guglielmi, c’era tanto fermento. Ho respirato l’aria dell’etica del servizio pubblico, la voglia di sperimentare, l’idea di tv contaminante. Alto e basso. Grazie a quel programma ho conosciuto Burt Lancaster, la regina di Giordania, Nureyev. Ricordo una sera dopo il programma siamo andati tutti a cena a Trastevere insieme a Carolina di Monaco con Casiraghi; Ben Kingsley, Sting… Una bella tavolata

La vita privata di Serena Bortone

Del privato di Serena Bortone, però, si conosce davvero poco, dal momento che la giornalista ha sempre cercato di mantenere un certo riservo sui suoi trascorsi sentimenti, ma sulle pagine del Corriere racconta il suo rapporto con l'amore: