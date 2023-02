Pago e Serena: “É come se tra noi il tempo non fosse mai passato. Il matrimonio? Sarebbe bello” Ospiti di Verissimo, Pago e Serena hanno parlato del loro ritorno di fiamma, dopo due anni passati senza vederci nè sentirci. “Abbiamo deciso di tenere tutto nascosto perché non sapevamo nemmeno noi dove stavamo andando”, ha spiegato la coppia, che ora sogna un futuro insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Ospiti di Verissimo, Serena Enardu e Pago hanno parlato del loro amore ritrovato. Dopo due anni di silenzio, l'ex tronista e il compagno si sono riavvicinati lo scorso agosto e ora sono di nuovo una coppia. Nel salotto di Silvia Toffanin, hanno raccontato il riavvicinamento e i progetti per il futuro, rigorosamente insieme.

Perché Pago e Serena si erano lascati

L'amore tra Pago e Serena è entrato in crisi due anni fa, nel 2020, complice il primo lockdown che hanno passato insieme. Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Pago infatti è andato a casa della fidanzata ed è allora che sono iniziate le prime complicazioni. I motivi che hanno portato la coppia a prendere due strade diverse, come ha spiegato l'ex tronista a Silvia Toffanin, erano principalmente legati a una routine diventata pesante:

Quello che eravamo diventati in questi sette anni non ci piaceva, eravamo entrati in una routine che non ci rendeva felice. Lui viveva in Sardegna con me, pur di stare sotto lo stesso tetto. Abbiamo passato tante corse, senza renderci conto di cosa avevamo bisogno. Ci eravamo annullati.

Pago ha detto che a far traboccare il vaso è stata una "brutta litigata", che li ha portati a "tagliare del tutto" i rapporti.

Come Pago e Serena sono tornati insieme

Dopo due anni passati senza sentirsi nè vedersi, Pago e Serena si sono incontrati di nuovo lo scorso agosto ed è scoppiata la scintilla che, forse, non si era mai spenta. "É venuto a salutare mio figlio che andava a studiare a Los Angeles", ha raccontato l'ex tronista- "Quando lui ha aperto la porta io ero in cucina, l'ho visto e mi è saltato il cuore". Un incontro che ha riacceso la passione e la voglia di stare insieme, piano piano, tanto che quello stesso giorno d'agosto si sono rivisti per "una chiacchierata alle 11 di sera".

Il rapporto si è consolidato passo dopo passo, tenendo inizialmente all'oscuro amici e aprenti, oltre che i follower sui social. "Con molta delicatezza abbiamo deciso di continuare a sentirci, poi qualche weekend insieme. Abbiamo deciso di tenere il tutto molto nascosto perché non sapevamo nemmeno noi dove stavamo andando", ha spiegato Serena. E anche per Pago è stata la stessa cosa, la conferma di un amore che non si è mai spento del tutto: "Io ho provato la stessa cosa, lei era nei miei pensieri. Quando ho visto i suoi occhi mi sono spaventato perché dopo quello che era successo non volevo ricaderci. Come se il tempo non fosse mai passato". Ora sognano un futuro insieme e il matrimonio per coronare il loro amore.