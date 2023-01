Pago e Serena sono tornati insieme e pensano già al matrimonio: “Vogliamo invecchiare insieme” Pago e Serena ufficializzano il ritorno di fiamma. “Ci voleva un terremoto per cancellare tutto quello che c’è stato prima, oggi siamo più maturi, comunichiamo da grandi”, assicurano. Pensano già al matrimonio. “Non vogliamo programmarlo, ma è come se fossimo già sposati”.

A cura di Giulia Turco

(Pago e Serena, foto Chi)

Il loro amore è stato uno dei più tormentati del gossip, che ha attraversato le fatiche di un Grande Fratello Vip e di una movimentata edizione di Temptation Island. Dopo due anni dalla loro separazione e diverse voci a riguardo Pago e Serena sono ufficialmente tornati insieme e questa volta promettono che sarà per sempre. "Questo non significa che ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato", assicura Pacifico Settembre in un'intervista a Chi. "Di certo faremo le cose con calma, senza staccarci mai più".

Come si sono riavvicinati Pago e Serena

I due non avrebbero mai interrotto del tutto un rapporto civile anche se, naturalmente, negli ultimi due anni ognuno è andato avanti con la propria vita. Poi un giorno, la scintilla è scattata di nuovo. "A metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti", racconta Serena nel corso dell'intervista. "Quel pomeriggio ho fatto in modo che rimanessimo da soli per un caffè e….". "Siamo crollati nelle braccia uno dell'altra", confessa Pago. "Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo", aggiunge lei. Poi scherza: "Se avessi aspettato lui, riavrebbe dedicato una canzone come Shakira ha fatto con Piqué. Anzi, magari lo avrà pensato. Mi avrebbe paragonata a un monopattino!".

(Foto Chi)

Il passato è passato, ora vivono un amore più maturo

A lungo hanno mantenuto un rigoroso silenzio sulla loro vita sentimentale. La loro relazione è entrata in crisi nel 2019 dopo la partecipazione a Temptation Island e da allora ci hanno riprovato diverse volte. "C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Ora comunichiamo e parliamo da grandi". Hanno deciso di riprovarci, nonostante continuino a vivere in due città diverse, per ora. Il sogno è quello di avere una grande famiglia allargata. I loro figli, assicurano, non potrebbero essere più felici di questo ritorno di fiamma. "Io voglio sposare Serena, ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati", spiega Pago pazzo d'amore per lei. "Vorrei invecchiare con Serena".