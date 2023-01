Il Cantante Mascherato 2023, anche Serena Bortone nella giuria dello show di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato 2023, in partenza dal prossimo 18 marzo, avrà una nuova giuria. Tra le new entry che affiancheranno Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, già noti allo show, ci sarà anche Serena Bortone.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi più attesi dei prossimi mesi, nella prima serata di Rai1, c'è Il Cantante Mascherato show condotto da Milly Carlucci arrivato alla sua terza edizione, che dovrebbe avere inizio il prossimo 18 marzo. Le nuove puntate arrivano con un bel carico di novità, riguardanti prima di tutto la giuria. Oltre ai già confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, ci saranno tre nuovi ingressi, tra cui uno anticipato da Davide Maggio.

Serena Bortone entra nella giuria

A sedersi dietro al bancone con un ruolo diverso dal solito, sarà Serena Bortone. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno", secondo quanto anticipato da Davide Maggio, entrerà a far parte della trasmissione e potrà dilettarsi nello scoprire chi si nasconde dietro le maschere di quest'anno, tirando ad indovinare servendosi degli indizi che ad ogni puntata i concorrenti forniscono al pubblico e ai giudici. Un ruolo inedito per la giornalista che, ormai, è diventata uno dei volti di punta del pomeriggio di Rai1 con le sue interviste e i suoi "affetti stabili" che tengono compagnia ad una bella fetta di pubblico ormai affezionata. D'altra parte, la conduttrice era già stata ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle e in trasmissione non sono mancati incontri con i ballerini di questa edizione.

I nuovi giudici del Cantante Mascherato

Oltre all'arrivo di Serena Bortone nel parterre del programma, già erano stati anticipati i nomi di altri due giudici che, infatti, andavano a sostituire Arisa e Caterina Balivo, in pole position lo scorso anno, che però da questa edizione non faranno più parte dello show. I nomi, ormai già noti, sono quelli di Iva Zanicchi, reduce dal successo di Ballando con le stelle, dove ha dato filo da torcere alla conduttrice e anche all'integerrima giuria, a cui si aggiunge anche Christian De Sica. L'attore romano, che in passato ha già ricoperto questo ruolo in un altro show di Rai1, ovvero "Tale e Quale" con Carlo Conti, torna in questa veste a lui familiare, pronto a sentenziare sulle performance.