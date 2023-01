La giuria de Il Cantante Mascherato 2023: fuori Arisa e Caterina Balivo, chi li sostituirà Il Cantante Mascherato tornerà in tv a partire da marzo. La terza edizione dello show di Milly Carlucci porta con sé delle novità, a partire dai giudici: non ci saranno Caterina Balivo e Arisa, ma altri due volti noti dello spettacolo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi che torneranno prossimamente in tv c'è "Il Cantante Mascherato", lo show condotto da Milly Carlucci, ormai arrivato alla sua terza edizione, che è riuscito ad appassionare il pubblico di Rai1, coinvolgendolo in una sfida canora a dir poco particolare. Quest'anno non mancano le novità, con nuovi arrivi in giuria che vanno a sostituire alcuni dei volti che avevano presenziato nelle precedenti edizioni dello show. Non ci saranno Caterina Balivo e Arisa, ma delle interessanti new entry.

Chi sono i nuovi giudici de Il Cantante Mascherato

Quest'anno Milly Carlucci ha deciso di rinnovare il parterre della trasmissione, quindi ad avere il compito di indovinare chi si nasconde dietro le maschere che si esibiranno di settimana in settimana, saranno sempre quattro giudici, ma stavolta accanto a Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, confermati per questa terza edizione, non ci saranno più la conduttrice di Rai1 e la cantante coach di Amici. A sostituire Caterina Balivo ci sarà, infatti, Iva Zanicchi che è stata già protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, dove è riuscita a mantenere vivo il suo entusiasmo e la sua schiettezza, elementi che sono imprescindibili per una gara dinamica come quella del Cantante Mascherato. D'altra parte, la cantante aveva già ricoperto il ruolo di giudice nella scorsa edizione, in sostituzione di Arisa che non poteva presenziare in puntata. Il quarto giudice, invece, stando alle prime indiscrezioni dovrebbe essere un grande nome del cinema italiano, ovvero Christian De Sica, che in passato è stato già giudice di Tale e Quale Show.

Iva Zanicchi canta al Cantante Mascherato 2022

Quando va in onda Il Cantante Mascherato 2023?

La data di partenza dovrebbe essere quella del 18 marzo, ovviamente in prima serata. Si tratterebbe di un sabato, una collocazione diversa dalle precedenti edizioni in cui allo show era stato lasciato lo spazio del venerdì sera. Il Cantante Mascherato, quindi, andrebbe a scontrarsi con il serale di Amici, le cui puntate come di consueto andrebbero in onda da marzo in poi.