Perché Gerry Scotti ha lasciato Tu sì que vales: “Faccio tante cose, devo pensare alla salute”, il messaggio per Paolo Bonolis

Gerry Scotti è stato premiato nel corso del premio Moige 2025 dedicato ai migliori contenuti family-friendly dell’anno. Il conduttore ha ricevuto il riconoscimento per il grande successo del programma La ruota della fortuna, che ha ereditato da Mike Bongiorno. In occasione dell'evento, ha spiegato perché ha deciso di lasciare Tu sì que vales. Poi ha rivolto un augurio a Paolo Bonolis.

Perché Gerry Scotti ha lasciato Tu sì que vales

Gerry Scotti ha rilasciato un'intervista a SuperGuidaTv, in occasione del premio Moige 2025. Il conduttore ha spiegato perché ha ritenuto opportuno lasciare il programma Tu sì que vales dopo ben 14 anni: "Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella", ha fatto sapere il noto conduttore. Inoltre, ha annunciato che nelle prossime settimane svelerà le nuove sfide televisive che lo attendono. Infine gli è stato chiesto di rivolgere un augurio a Paolo Bonolis: "Se c’è una persona al mondo che non ha bisogno di auguri è Paolo. Per cui…divertiti!”

Gerry Scotti e il contratto rinnovato a Mediaset

Nelle scorse ore, Pier Silvio Berlusconi ha parlato con grande entusiasmo del contratto rinnovato a Gerry Scotti. Lo ritiene uno dei volti principali di Mediaset e ha grandi progetti in serbo per lui. È proprio per questo che "con rammarico", il conduttore si è visto costretto a lasciare un programma che amava profondamente come Tu sì que vales. Le parole di Pier Silvio Berlusconi parlano di grandi progetti in arrivo:

Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire tutti i dettagli.