Pechino Express, Andrea Belfiore su Joe Bastianich: “Siamo in simbiosi. Difetto? Fa stretching nudo” A Pechino Express 2023, Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono la coppia degli Italo-Americani. Ironici e divertenti, uniti dalla passione per il cibo, hanno risposto alle domande di Google al contrario di Fanpage.it, mettendo così alla prova la loro conoscenza.

A cura di Elisabetta Murina

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono una delle coppie di Pechino Express 2023. Lo show, Sky Original e prodotto da Baniiay Italia, va in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su Now. Ironici, divertenti e con una comune passione per il cibo, gli Italo-Americani sono pronti ad affrontare il viaggio lungo la Via delle Indie, sotto la guida di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. I due viaggiatori sono stati ospiti della redazione di Fanpage.it, dove si sono messi alla prova con le domande di Google al contrario, per testare la loro conoscenza.

L'avventura in coppia a Pechino Express

Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno una sintonia che è impossibile non notare: si prendono in giro su qualsiasi cosa, scherzano e hanno sempre la battuta pronta. Ed è con questo stesso spirito che hanno spiegato che compagni di viaggio sono stati uno per l'altra a Pechino Express. "Per me è perfetto. Viaggerei il mondo con Joe perché rispettiamo i nostri spazi, siamo un pò in simbiosi", ha svelato Belfiore, ex batterista e ora chef di professione a New York.

Anche l'ex giudice di Masterchef sembra essere d'accordo, ma lo racconta con l'ironia che da sempre lo contraddistingue e che denota una certa complicità: "Io ho un difetto, la mattina quando mi sveglio, dopo la doccia, sto nudo alla finestra e faccio un pò di streching nudo. Lui mi fa la foto la cu*o e la manda ai miei amici in giro per il mondo". "Ho una cartella di foto che sono solamente i cu*i di Joe", aggiunge poi scherzando Belfiore.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore a Pechino Express

Il rapporto tra Joe Bastianich e Andrea Belfiore

A unire Bastianich e Belfiore è la comune passione per il cibo, oltre che la vita frenetica a New York, dove entrambi vivono e lavorano. Il primo è titolare di diversi ristoranti e il secondo è uno dei clienti più affezionati e chef. "Sono quello che spende più di tutti perché lui non fa sconti. Ha costruito ristoranti che hanno una longevità assurda e ogni anno prendono Stelle Michelin", spiega Belfiore.

E, come sempre, Bastianich scherza e racconta come si sono conosciuti: "Lui viene lì per fare il grande romantico con le donne. L'ho trovato in studio dietro una batteria con un cappello da sfigato. Poi è diventato un cuoco e ha fatto tanta strada. Ha l'ambizione di essere uno showman televisivo, vuole fare il giudice a Masterchef, essere il prossimo Antonino Cannavacciuolo".

Perché Joe Bastianich ha lasciato Masterchef Italia

Prima di essere un viaggiatore di Pechino Express, per anni Bastianich è stato giudice di Masterchef Italia. Un'esperienza che ha contribuito a farlo conoscere al pubblico e che lui stesso ha scelto di lasciare per volersi dedicare ad altro. A spiegare meglio le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare, ci ha pensato Belfiore: "Perché Joe ha fatto Masterchef Italia e America. Ognuno prendere tre, quattro, cinque mesi, quindi ha dovuto scegliere e ha preferito tornare a casa in Usa". Anche il diretto interessato ha precisato: "Ho fatto più edizioni di Masterchef di qualsiasi persona nel mondo e può anche bastare. Sarà sempre parte della mia vita, di quella italiana e quella americana, però è tempo di fare altre cose".