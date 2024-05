Paola Barale: “Sono single, ma quello che cerco sembra non esistere. I rapporti esclusivi sono rari”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il libro pubblicato l'anno scorso, Paola Barale è ora in teatro con uno spettacolo che si chiama Tris di cuori, e che tra una scena e l'altra le ha fatto rivalutare anche l'idea dell'amore. Lo ha raccontato in un'intervista in cui spiega che all'età di 57 anni, non ha intenzione di accontentarsi, è consapevole di potersi bastare da sola e soprattutto di non voler rincorrere nessuno.

L'amore secondo Paola Barale

Il personaggio che interpreta nello spettacolo Tris di Cuori è una donna che, indecisa tra due uomini, intrattiene un rapporto amoroso con entrambi. Un impegno notevole, ma sul quale l'attrice non nega di aver riflettuto in base anche alle sue esperienze passate:

Sulla teoria dei due uomini sono d’accordo. Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto. È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari. Purtroppo non conoscono nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito. Nella mia mente resta solo il rapporto tra i miei genitori, insieme da 60 anni. Io, però, non li ho mai visti litigare. Il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi. Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano. Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi.

Nella sua vita, infatti, Paola Barale ha avuto storie importanti che l'hanno segnata e che hanno cambiato anche il suo modo di guardare all'amore che ora, come non mai, significa maturare un impegno nei confronti dell'altro: "Un rapporto va costruito ogni giorno. Io quelli che si sposano e dicono “il matrimonio è la fine del rapporto” non li capisco. Non è mica una condanna. Un rapporto deve essere un valore aggiunto, deve insegnarti qualcosa, deve esserci uno scambio, un confronto, non uno scontro. E richiede tanta, tanta fatica. Non puoi pretendere che vada avanti da solo. A me è capitato di essere corteggiata, e dopo di vedere sparire l’entusiasmo. Ma una relazione non la puoi abbandonare, non la puoi dare per scontato. Succede che ci si abitua, e spesso se ci sono i figli si resta. Io sono sempre andata via".

L'attrice ora è single

Tenere in vita un rapporto non è semplice e tra le tante qualità che servono c'è anche la chiarezza nel dirsi le cose come stanno: "Non sto parlando di tradimenti, quelli sono molto squallidi, e io col tempo ho imparato il valore della lealtà, della trasparenza, il potere di dire “sono interessata ad altro, provo attrazione per un altro”. Se è la verità, perché nasconderla? Più nascondi, più dici bugie". Al momento Paola Barale non ha un compagno e a questo proposito ha un'idea precisa di quello che ritiene debba essere un legame in questo periodo della sua vita:

Iniziamo dal dire che sono single, e quello che vorrei mi sembra che non esista. Vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno. Sto molto bene da sola e ho voglia di condividere la mia vita solo con qualcuno che abbia lo stesso desiderio. Il desiderio di costruire qualcosa con me, non dico un matrimonio ma un progetto, una vacanza, un sistema di valori. Fortunatamente non credo che sia necessario avere per forza un uomo vicino. Non ho figli e sono abbastanza forte per affrontare le separazioni. Non resto quando non ne ho voglia. E non mi accontento. È una questione di coerenza nei confronti di me stessa.