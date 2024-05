Nicola Coughlan è fidanzata? Da Laurie Kynaston a Luke Newton, il gossip sulla Penelope di Bridgerton

video suggerito

La terza stagione Bridgerton è ormai arrivata su Netflix, spegnendo la sete di curiosità dei fan che la attendevano da più di un anno. Protagonista indiscussa dopo due stagioni vissute in sordina, è Nicola Coughlan, l'attrice che interpreta Penelope Featherington, l'ormai nota Lady Whistledown, che racconta le conquiste dell'alta società inglese. Ma, fuori dal set, cosa c'è nella vita privata della 37enne irlandese? Al momento sembra non essere fidanzata, ma non sono mancati i gossip circa una frequentazione con il collega Laurie Kynaston, seguiti poi dalle indiscrezioni che volevano Luke Newton, il Colin Bridgerton della serie, come suo fidanzato attuale, ma a quanto pare non c'è niente che confermi questo legame tra i due.

La storia con Laurie Kynaston

Nicola Coughlan e Laurie Kynaston sul set di Derry Girls

Stando a quanto riportato da alcune testate inglesi, Nicola Coughlan avrebbe avuto una relazione con il collega Laurie Kynaston. Si tratta di un attore, 30enne, incontrato sul set della serie Netflix Derry Girls. Il ruolo da lui interpretato è quello di Philip, un ragazzo protestante, sordo da un orecchio, che compare sin dal primo episodio della serie. Il suo personaggio stringe una forte amicizia con Claire, interpretata proprio da Nicola, nonostante i due abbiano delle visioni religiose completamente diverse. Sui social di entrambi non ci sono molti scatti che li ritraggono insieme, se non qualche momento rubato sul set, ma indiscrezioni circa una relazione tra loro non sono mancate e sembrerebbe che la loro storia si sia conclusa perché volevano entrambi concentrarsi sulle loro carriere.

Il gossip sul flirt con Luke Newton

Luke Newton e Nicola Coughlan

Una complicità, quella sul set della terza stagione di Bridgerton tra Luke Newton e Nicola Coughlan, che ha lasciato anche i fan della serie sbalorditi e che ha dato adito anche a delle ipotesi sulla nascita di un vero e proprio amore tra i due attori. In una delle tante presentazioni in giro per il mondo, ovvero al Milton Country House di Bowral, in Australia, hanno affrontato il red carpet mano nella mano, alimentando la tesi di un possibile innamoramento sul set. A dire il vero i due hanno più volte raccontato di essere diventati molto amici nel tempo e di aver raggiunto un grado di confidenza tale che, anche le scene più intime, hanno acquisito una naturalezza e una credibilità diversa. Insomma, sebbene i fan dei #Polin avrebbero voluto vederli insieme anche nella vita reale, si dovranno accontentare di una consolidata amicizia.

Nicola Coughlan è single

A quanto pare, quindi, l'attrice irlandese è felicemente single e sta vivendo uno dei periodi di maggior successo della sua carriera. Nessuna interferenza amorosa, per il momento, ma non è detto che da qui ai prossimi mesi la situazione non possa cambiare e anche Nicola, come la Penelope da lei interpretata, possa trovare il compagno adatto a lei.