video suggerito

Bridgerton 3, Nicola Coughlan e Luke Newton: “In questa stagione i nostri personaggi si mettono a nudo” Nicola Coughlan e Luke Newton, rispettivamente Penelope Featherington e Colin Bridgerton nella serie Bridgerton, parlano del loro rapporto e della loro grandissima intesa, fondamentali per la terza stagione della saga ispirata ai romanzi Julia Quinn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intesa tra i due è palpabile. Tra sguardi complici e scambi di sorrisi, la chimica tra Nicola Coughlan e Luke Newton sembra la stessa dei loro personaggi nella serie Bridgerton, Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Sono gli attori a sottolinearlo alla conferenza stampa per la presentazione della terza stagione (la prima parte è in uscita il 16 maggio su Netflix) che li vedrà protagonisti: "È stato fondamentale che fossimo amici anche fuori dal set, abbiamo potuto contare l’uno sull’altra".

"Il pubblico vuole il romanticismo"

Il successo indiscusso di Bridgerton continua a stregare gli spettatori che, stagione dopo stagione, imparano a conoscere e ad affezionarsi ai protagonisti dell’universo Regency tratto dai romanzi di Julia Quinn. Così, dopo Daphne e Simon ed Anthony e Kate, ecco arrivato il turno di Penelope e Colin. Gli attori raccontano di essersi impegnati per restituire agli spettatori ciò che vogliono vedere nella serie, provando a trasmettere la gioia della storia. "Il pubblico riguarda la serie ancora e ancora perché ama il romanticismo senza vergognarsene" spiega Nicola Coughlan. Sull'intesa e l'amicizia tra di loro, l'attrice racconta: "All'inizio della stagione c'è una scena in cui ci guardiamo negli occhi e io devo dire a Colin che i suoi occhi sono della sfumatura d'azzurro più bella che io abbia mai visto. Non riuscivamo a smettere di ridere ma man mano che abbiamo continuato a girare siamo diventati più professionali".

"Non è un cambiamento superficiale"

Nel corso della terza stagione di Bridgerton, Penelope e Colin cambiano profondamente. Non si tratta, però, di una trasformazione legata solo al modo di vestirsi. "È straordinario il modo in cui Penelope riesca a fare un makeover completo, rivoluzionando la sua estetica – spiega Nicola – All’inizio è solo un cambiamento superficiale poi dovrà imparare anche a credere in sé stessa". Luke concorda con le parole della sua collega: "Colin è di ritorno da un viaggio con una nuova fiducia in sé stesso ma non tutto è come sembra, proverà a riconnettersi con i suoi vecchi amici e non sempre si troverà dove vorrà essere. Ogni puntata è un ottovolante di emozioni".

"I nostri personaggi si mettono a nudo"

Punto focale della terza stagione della serie è il fiorire del rapporto tra Penelope e Colin, personaggi moderni che vivono le difficoltà e gli ostacoli del crescere, tematiche comuni e trasversali a ogni epoca e generazione. "In questa stagione è chiaro cosa significhi avere vent’anni. È stato fondamentale che io e Nicola fossimo amici, il pubblico si aspettava e desiderava veder fiorire il rapporto tra i personaggi che interpretiamo. Siamo grati di aver potuto contare l’uno sull’altra" confessa Luke. "In questa stagione c’è un livello di vulnerabilità altissima, i nostri personaggi si mettono veramente a nudo e non sarebbe stato possibile se io e Luke non fossimo stati anche così uniti anche fuori dal set. Ormai ci conosciamo da cinque anni" conclude Nicola.