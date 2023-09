Nuora di Enzo Salvi: “Sono collaboratrice scolastica, non volevo popolarità dal video al cimitero” Federica Stazzi, la nuora di Enzo Salvi diventata popolare per avere portato il suo bouquet da sposa sulla tomba della nonna nel giorno del suo matrimonio (scena che è finita in un video TikTok diventato virale), si racconta a Fanpage.it: “Sono una collaboratrice scolastica. Non stavo cercando la fama quando ho condiviso quel filmato”.

A cura di Stefania Rocco

Federica Stazzi è la giovane donna che, vestita da sposa, si è presentata al cimitero nel giorno del suo matrimonio per posare il suo bouquet sulla tomba della nonna. Una scena ripresa dai presenti e finita in un video postato su TikTok diventato virale. Quel filmato ha ottenuto quasi 4 milioni di visualizzazioni ed è stato ripreso da giornali e televisioni. Anche perché Federica è la nuora di Enzo Salvi e l’abito da sposa indossato durante quel filmato è lo stesso utilizzato per le nozze con Manuel, figlio del famoso attore romano. Fanpage.it l’ha raggiunta affinché fosse lei stessa a raccontare la storia di quel video.

È diventato virale un suo video caricato su TikTok girato mentre, in abito da sposa, porta il suo bouquet sulla tomba di sua nonna. L’ha girato lo stesso giorno del sì?

Proprio il giorno del matrimonio. Subito dopo la cerimonia, sono andata con mio marito sulla tomba di nonna per portarle il mio bouquet.

Perché?

Sono cresciuta con mia nonna e il suo desiderio sarebbe stato quello di vedermi vestita con l’abito da sposa. Quando è mancata, ad agosto dello scorso anno, ho promesso sulla sua tomba che sarei andata da lei il giorno del mio matrimonio. E così ho fatto.

Federica Stazzi e Manuel Salvi nel giorno del loro matrimonio

Era riuscita a dirle che si sarebbe sposata?

Il giorno dopo che Manuel mi ha chiesto di sposarlo, sono andata da lei a raccontarglielo. Purtroppo soffriva di Alzheimer ma le ho fatto vedere il video della proposta di matrimonio e le ho detto che avrei voluto averla con me, in prima fila. Purtroppo, dopo un po’, è venuta a mancare.

Che rapporto avevate?

Un rapporto bellissimo. Era la nonna materna e, dovendo mia madre lavorare, restavamo con lei dalla mattina presto fino alle 22 circa, quando mamma rientrava. Era lei a vestirci, lei ad accompagnarci a scuola e a venire a riprenderci. Siamo cresciuti con lei, era una seconda mamma.

Si aspettava tutte quelle visualizzazioni su TikTok da quel video girato al cimitero?

Per niente. Uso quel profilo solo per divertimento.

@federica_stazzi_ Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa ❤️ nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila ❤️❤️ ♬ Ovunque Sarai – Irama

Sono moltissime le persone che le hanno fatto i complimenti. Qualcuno, invece, l’ha criticata per avere filmato e condiviso sui social un momento tanto intimo.

Io ci tenevo ad avere quel video, volevo tenerlo come ricordo. Qualcuno ha scritto “Lo ha girato perché fa la modella”, ma non è così. Non sono una modella o una influencer. Ho sempre caricato i video con e per mia nonna. Un esempio: lei compiva gli anni il 1° marzo, io il 7 per cui abbiamo sempre festeggiato insieme. Quest’anno, il giorno del suo compleanno, sono andata al cimitero e le ho spento una candelina. Ho pubblicato anche quel video ma non mi interessava ottenere visualizzazioni, commenti o diventare famosa. Semplicemente, mi faceva piacere conservare quel ricordo.

Non è una modella? La sua bio su Instagram sembrava suggerirlo.

Sono una collaboratrice scolastica. Nella bio su Instagram ho scritto che sono stata la modella di uno shooting fotografico realizzato da un mio amico. Solo quello, però. Non è la mia professione. Non ho alcun desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Il fatto di essere la nuora di Enzo Salvi ha condizionato quei giudizi severi?

Sicuramente. Hanno perfino scritto che sto con suo figlio per soldi. E non è così. Quando ho conosciuto Manuel, nemmeno sapevo chi fosse. Me l’ha detto dopo due mesi di essere il figlio di Enzo Salvi.

Come vi siete conosciuti?

Lavoravamo nello stesso supermercato. Io come cassiera, lui come capo reparto della pizzeria. Solo dopo che ci siamo fidanzati, mi ha detto di essere il figlio di Enzo Salvi. Cosa alla quale non ho creduto. Gli ho detto ‘Ma dai! Il figlio di Enzo Salvi lavora in un supermercato?’. Mi ha risposto che il padre non ha mai voluto che i figli vivessero alle sue spalle, voleva si realizzassero da soli. Nessuno di quelli che lavoravano con noi sapeva chi fosse il padre di Manuel. Non lo racconta mai per evitare che le persone gli si avvicinino solo per arrivare a suo padre o per chiedergli favori. Adesso ha cambiato lavoro. Vende yacht in un cantiere navale.

Come rapporto ha con Enzo Salvi?

Bellissimo. Sono per loro la figlia femmina che non hanno mai avuto.