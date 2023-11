Nicolas Maupas: “Chi impedisce alla fidanzata di andare in discoteca è così piccolo da non meritarla” Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo, attualmente in tv nella serie Un professore 2, sono intervenuti in occasione del Vanity Fair Stories 2023.

A cura di Daniela Seclì

Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo, attualmente in tv nella serie Un professore 2, sono stati invitati al Teatro Lirico Giorgio Gaber, in occasione del Vanity Fair Stories 2023. Gli attori hanno parlato della loro visione dell'amore.

Nicolas Maupas e l'amore

Nicolas Maupas ha parlato delle diverse forme d'amore che si possono assaporare nella vita: "Si parte dall'amicizia che è una forma d'amore, al rapporto tra un padre e un figlio, tra una madre e un figlio. Anche in famiglia c'è una grossa componente d'amore. L'amore è la cosa più importante. E poi c'è l'amore tra le persone, quello che si sceglie quando ci si riconosce in un'altra persona ed è una magia vera, un grande motore per il mondo che non bisogna contaminare. Succede anche quello, l'amore – vista la sua potenza – nasconde anche dei lati tremendi. Alcune persone hanno questi lati tremendi. Però è una grande fonte di bellezza".

Gli attori di Un professore 2 contro la violenza sulle donne

L'intervista è stata rilasciata nella giornata contro la violenza sulle donne, così i tre attori si sono espressi a riguardo. È stato chiesto loro cosa pensino dei ragazzi che impediscono alle fidanzate di andare in discoteca per paura di essere traditi. Damiano Gavino ha replicato: "È vergognoso sentire queste cose. L'amore è un'altra cosa, è libertà, lasciare gli spazi alle persone che si amano. Quando sento queste cose, mi vengono i brividi dallo schifo. Ci terrei a dire che l'amore è libertà". Nicolas Maupas si è detto d'accordo con lui:

Una cosa che rende bello l'amore e i rapporti in generale è il rispetto. Il rispetto in amore è fondamentale. Se mi chiedi cosa direi a chi non permette alla fidanzata di andare in discoteca, direi innanzitutto che non dovrebbe avere una ragazza. Non se la merita. Prima di lavorare sulla paura che lei faccia qualcosa, dovrebbe lavorare sulle sue paure. Se è un uomo così piccolo, allora non dovrebbe avere una grande donna accanto.

Domenico Cuomo ha concluso: "Ci sono persone ancora più subdole che dicono: ‘Tu vai, ma se ci vai lo sai che mi fai del male'. Chi siamo noi per dire a un essere umano cosa deve o non deve fare? Meno giudizio".