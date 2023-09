Nicola Carraro e Mara Venier: “Nessuna gelosia per Jerry Calà. Crisi? Una estate in Sardegna” Mara Venier e Nicola Carraro raccontato il loro amore lungo oltre 20 anni, dal primo incontro ai momenti di difficoltà vissuti. Uno in particolare durante una vacanza in Sardegna: “Una estate di brutte liti”. Poi la gelosia, che non è mai stata un problema.

A cura di Elisabetta Murina

È un amore di oltre vent'anni quello che lega Mara Venier e Nicola Carraro. Fidanzati da 23 e sposati da 17, la conduttrice di Domenica In e l'editore, anche produttore cinematografico, raccontano al Corriere della Sera la loro lunga relazione, sulla quale all'inizio nessuno avrebbe scommesso.

L'amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e Nicola Carraro si sono incontrati per la prima volta nel 2000, a una cena con alcuni amici in comune. Anche se il loro primo incontro non andò come sperato, avevano capito che tra loro c'era un legame speciale, nonostante provenissero da mondi diversi. Superati alcuni ostacoli iniziali, i due si innamorarono e convolarono a nozze nel 2006, con una cerimonia celebrata da Walter Veltroni. "Sapevo che l'avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma anche perché era giusto farlo. Una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subite", ha raccontato Carraro. E anche la conduttrice sapeva che con lui sarebbe stato diverso:

Mi sono sposata a 17 anni col padre di mio figlio, ma non è finita bene, ero così giovane. Poi mi sono sposata con Jerry Calà a Las Vegas, ma non era valido in Italia. Poi nessuno mi aveva più chiesto in moglie, e ormai non ci pensavo proprio più. Invece nel 2006 eravamo a Dubai per trascorrere il capodanno. A mezzanotte Nicola si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo.

I momenti di crisi

In oltre vent'anni d'amore, la coppia ha vissuto anche momenti difficili. Uno in particolare, vissuto durante una vacanza in Sardegna. Per Carraro, non è stata una "grande crisi", ma "solo un momento un pò difficile, un'estate storta…". La conduttrice di Domenica In, invece, descrive così quel periodo:

Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi'. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto.

La gelosia nel loro rapporto

Nel loro matrimonio, racconta Carraro, la gelosia non è mai stata un problema, nonostante le storie importanti nel passato sentimentale della conduttrice, come quella con Renzo Arbore e Jerry Calà:

Tanto per cominciare non posso essere geloso di una che dice ‘Ti amo' a chiunque conosca… Ma la verità è che lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso e soprattutto trovo folle la gelosia retroattiva. Quanto ai suoi ex, con Arbore c'è grande stima e rispetto; Jerry lo conosco da tanto tempo, quando ancora facevo il produttore cinematografico. Siamo amici.

Venier ammette invece di essere stata una donna gelosa, soprattutto nei primi anni, anche se ora non ne ha più motivo visto la fiducia reciproca su cui si basa il loro rapporto: