Michelle Hunziker: “Bullizzata da piccola, mi menavano a scuola. Chissà se l’amore mi toccherà ancora”

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker al timone di Io Canto family, in onda il lunedì in prima serata su Canale5, in una lunga intervista a Chi ha parlato della sua vita oggi ricordando il rapporto con il padre e la canzone di Eros Ramazzotti a lei dedicata, Più bella cosa. Ha rivelato di essere stata bullizzata a scuola, quando era piccola, ma quegli episodi le hanno insegnato ad essere più forte.

Le parole di Michelle Hunziker

"Per me una vita senza musica sarebbe inutile. A mio papà piaceva lo swing, cantavamo cose buffe, facevamo i coretti in macchina. E quando in trasmissione si esibiscono un padre e una figlia, penso a quanto sarebbe stato emozionante cantare con mio papà in un contesto del genere e ricordare quel momento per tutta la vita", così Michelle Hunziker racconta il suo passato. La musica è sempre stata una costante della sua vita e quando guarda giovani famiglie esibirsi insieme, non riesce a trattenere la commozione:

Non mi piace piangere in tv, mi commuovo, mi emoziono, anche perché andando avanti con gli anni perdo il controllo.

Quando era piccola, ha ricordato, è stata vittima di bullismo e quegli episodi le hanno permesso di imparare a difendersi e ad essere più forte: "A tre anni mi sono trasferita dal Ticino alla Svizzera tedesca. Ho dovuto imparare la lingua. All'inizio mi bullizzavano, l'ho imparata in cortile a furia di essere menata. Il bullismo c'è sempre stato, così come la discriminazione. Quando ero piccola c'era un ragazzo che per due anni mi ha aspettato nascosto in un cespuglio per menarmi. Ho imparato a difendermi. Mia mamma non è mai intervenuta perché ci insegnava che così saremmo diventati più forti". Oggi vive le sue battaglie in silenzio, per averle sotto controllo e per tutelare la sua famiglia:

Battaglie? Alcune le ho condivise, come quella esperienza in una setta. Ci sono battaglie intime, però, che combatto tutti i giorni e che è giusto non condividere. Cerco di proteggere le persone che amo e essere grata per quello che ho. Tengo per me le preoccupazioni, le mie paure, le affronto con me stessa per averle sempre sotto controllo.

La canzone Più bella cosa e l'amore oggi

Michelle Hunziker, alla domanda su Più bella cosa di Eros Ramazzotti, suo ex marito, ha raccontato: "Bellissime parole che Eros aveva scritto prima di conoscermi, poi sono arrivata io. Abbiamo fatto il video insieme e in quello stesso periodo abbiamo concepito Aurora. È la nostra canzone, ma tutti possono riconoscersi. Uno può snobbarlo l'amore, ma è fondamentale ed è il motore di tutto". Nella sua vita oggi, però, l'amore di un compagno è assente dopo la rottura da Alessandro Carollo: "Per adesso sto bene così, poi vedremo. Chissà se mi toccherà ancora".