Michelle Hunziker ha un nuovo amore, fotografata con un misterioso uomo a cena con Anna Tatangelo Dopo la fine della storia con Alessandro Carollo, il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Michelle Hunziker in compagnia di un misterioso uomo, di cui al momento non è nota l'identità. I due scherzano e ridono insieme durante una cena con Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci.

A cura di Elisabetta Murina

Michelle Hunziker avrebbe ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con Alessandro Carollo, il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la conduttrice in compagnia di un misterioso uomo, di cui al momento non è nota l'identità. I due scherzano e ridono insieme, apparendo complici e vicini durante una cena con Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci.

Chi sarebbe il misterioso nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Come mostrano le immagini del settimanale, a due mesi dalla fine della storia con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker esce allo scoperto con un misterioso uomo. Non si hanno molte informazioni su di lui al momento, se non che è un manager milanese della moda, più giovane di lei di qualche anno. Non solo: l'uomo in questione sarebbe anche amico di Mattia Narducci, fidanzato di Anna Tatangelo, con cui erano a cena proprio la sera in cui sono stati paparazzati. I due scherzano, ridono e passeggiano vicini: tutti atteggiamenti che farebbero pensare a un rapporto più che amichevole.

La rottura con Alessandro Carollo

Prima di voltare pagina, Michelle Hunziker ha avuto una storia d'amore con l'osteopata romano Alessandro Carollo. I due si sono frequentato per alcuni mesi, poi a gennaio il settimanale Chi ha annunciato che i due si erano lasciati, anche se ufficialmente sui rispettivi profili non hanno mai pubblicato nulla. Stando a quanto spiega il settimanale, i motivi sarebbero legati alla distanza e alle rispettive vite: lui vive a Roma mentre lei a Milano. La priorità della conduttrice restano le sue figlie.