Marco Bellavia: “Beatrice Luzzi trattata come me, Varrese non è un guru. Anche questa edizione è trash” Marco Bellavia parla di quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello, dove ritiene che Beatrice Luzzi stia subendo lo stesso trattamento che hanno riservato a lui lo scorso anno. L’ex gieffino, poi, sottolinea come il reality non sia riuscito a liberarsi dal trash come ambivano i vertici dell’azienda.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da quasi tre settimane e già sono sorte incomprensioni e battibecchi tra gli inquilini, sebbene quest'anno l'obiettivo di Piersilvio Berlusconi sia stato rivolto ad una pulizia generale del reality, appesantito da anni di dinamiche non propriamente cristalline. Ad intervenire commentando queste prime puntate è stato Marco Bellavia. L'ex concorrente, la cui vicenda ha segnato negativamente l'intera edizione dello scorso anno, ritiene che il trash da cui l'azienda voleva liberarsi c'è ancora e che Beatrice Luzzi stia subendo il suo stesso trattamento.

Le parole di Marco Bellavia sul GF

Intervistato da Tag24, Marco Bellavia non esita a commentare quanto visto in questi primi giorni di Grande Fratello, dove il personaggio di Beatrice Luzzi è stato spesse volte preso di mira per il suo carattere. L'ex gieffino non fa fatica a trovare una similitudine con quanto successo a lui nella casa più spiata d'Italia e, inoltre, sottolinea come il comportamento di Massimiliano Varrese non sia assolutamente riconducibile a quello di un "guru":

C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo.

Bellavia continua parlando del fatto che, a differenza sua, l'attrice sta combattendo con questa situazione già da giorni: "Ha tutta la casa contro, per me è durata poco, lei invece sta così da giorni. Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così". In merito al cambiamento chiesto agli inquilini della casa, affinché questa edizione sia meno al limite delle altre, l'ex gieffino ha invece ribadito come questo tentativo, già da ora, si può ipotizzare non sia andato a buon fine:

Sì è vero, hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita, più costruttiva. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori tutte le solite trashate, come accade sempre.

Il rapporto con Pamela Prati

Non poteva mancare, poi, nel corso dell'intervista, una menzione a Pamela Prati, con la quale era nata una simpatia nella scorsa edizione. Sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di più, ma non è accaduto niente del genere e, anzi, il loro legame si è ormai azzerato dopo che lui è stato anche visto in compagnia di una donna: