Marco Bellavia spiega cosa è successo al Gf Vip: “Non dormivo, temevo di essere buttato fuori” “Io sto bene, continuerò a fare tv”, è finita così l’intervista di Marco Bellavia a Verissimo. Con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe della sua carriera e spiegato cosa gli è davvero successo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 a causa dello stress derivato dall’insonnia e dalle nomination.

"Io sto bene, continuerò a fare tv", è finita così l'intervista di Marco Bellavia a Verissimo. Con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe della sua carriera, dalla tv dei ragazzi alla serie con Cristina D'Avena, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2022. Nel reality di Alfonso Signorini il crollo in diretta tv e l'abbandono necessario dopo nemmeno 15 giorni dal suo ingresso. Il primo commento a caldo è molto nitido:

Ho fatto un macello. Non ho percepito cosa mi è accaduto mentre ero dentro. Ero fragile ma non ho avuto un problema generalizzato, un problema di regolamento notturno, non dormivo e non mi rendevo conto. In quei giorni ho perso sonno, dopo la prima nomination mi sono preoccupato ed è andato peggio. Quello scompenso mi ha fatto sentire fuori dal mondo, così ho fatto e detto cose delle quali non avevo contezza. Man mano sto mettendo insieme i pezzi di ciò che mi è accaduto. I pensieri non si fermavano, non mi riuscito a distrarre con nessuno, temevo di essere cacciato fuori con le nomination e vivevo con grande stress le puntate in diretta che sarebbero arrivate.

La carriera iniziata negli anni 80, prima con il mondo della moda e poi con la tv dei ragazzi, è finita all'improvviso nei primi anni duemila: "Nel 2000, dopo 15 anni di carriera, è arrivato uno stop. Penso perché era finito un ciclo della tv dei ragazzi e io ero troppo istintivo, non andavo d’accordo con tante persone, nel frattempo cambiavano i programmi e io sono scivolato via nel dimenticatoio. Sono rimasto ragazzino nel carattere, non sono riuscito a sostenere il peso di una carriera adulta. Mi sono fatto milioni di domande sul perché avessi davvero smesso, ero malato ma non avevo nessuno che mi dava una diagnosi. Finché è arrivato il Grande Fratello Vip".

I problemi di depressione veri e propri sono arrivati quando il rapporto con la sua ex compagna e madre di suo figlio Filippo si sono interrotti: "Non mi sono mai buttato giù fino a quando ho avuto problemi con la mamma di mio figlio, che aveva due anni e mezzo, ed ero senza lavoro, con dei debiti, sono andato in crisi. Lì mi sono chiesto cosa ci facessi ancora su questa Terra. Ho rischiato tanto, ero perso, al buio senza nessun punto di riferimento. Però ho scoperto che la luce esiste sempre".

Un pensiero è andato anche all'amore giovanile vissuto con Paola Barale e ai motivi per cui è finito dopo tre anni e mezzo di rapporto: "L’ho incrociata al bar, quando mi ha visto mi ha salutato ed è stato amore a prima vista. Eravamo giovani e spensierati, eravamo molto belli. Dovevamo sposarci, anche se lei non se lo ricorda. Le regalai un anello con diamante e lei una moto, poi in verità quando ha iniziato a diventare una vera soubrette io mi sono staccato perché mi sarei dovuto dedicare troppo a lei. Volevo proseguire la mia carriera e non avevo tempo per starle così dietro".