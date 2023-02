Marco Bellavia bacia Sheila Capriolo al ristorante, a Pamela Prati disse: “È solo un’amica” Marco Bellavia è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre bacia Sheila Capriolo, attrice e conduttrice. Sfuma così la liason con Pamela Prati: nella puntata del GF VIP, davanti al gossip, la soubrette descrisse il suo ex inquilino come “una sola”.

A cura di Gaia Martino

Marco Bellavia ha trovato l'amore tra le braccia di Sheila Capriolo: la "love story" con Pamela Prati, nata al Grande Fratello VIP, risulterebbe essere già sfumata. Il settimanale Chi ha reso pubbliche le fotografie dell'ex concorrente del reality mentre bacia la sua nuova fiamma, attrice e conduttrice televisiva "che pure un po' ricorda nelle fattezze la Pam", scrive la rivista. Alfonso Signorini aveva anticipato il gossip nella diretta di lunedì 30 gennaio, Pamela Prati lo commentò così: "Vedi, ti rendi conto? Ma è una sola".

Le foto di Marco Bellavia e Sheila Capriolo

Marco Bellavia e Sheila Capriolo sono stati paparazzati insieme mentre erano a cena fuori in un ristorante giapponese molto caro all'ex gieffino essendo il locale dove spesso va a mangiare con il figlio. Tra un sushi e un tè verde, si legge sulla rivista, sarebbe scattato il passionale bacio che non è sfuggito alle macchine fotografiche dei paparazzi di Chi: i due, stando alle foto, si baciano sia al ristorante, sia per strada.

Foto di Chi

Un incontro romantico il loro che metterebbe a tacere la liason tra l'ex concorrente del Grande Fratello VIP e Pamela Prati, conosciuta nella casa di Cinecittà. Eppure durante la diretta di lunedì 30 gennaio Signorini aveva anticipato il gossip commentato da Bellavia: "Ma è solo un'amica".

Il commento al GF VIP di Pamela Prati: "Marco Bellavia è una sola"

Durante la puntata del GF Vip lo scorso lunedì 30 gennaio 2023 Alfonso Signorini si è avvicinato a Pamela Prati e Marco Bellavia per ricevere aggiornamenti sulla loro "love story". "Non sa corteggiare", il primo commento della soubrette prima di ricevere la notizia dell'uscita romantica del suo ex inquilino con la showgirl. "Ma è una mia amica da 30 anni" ha subito risposto Bellavia, "Vedi, ti rendi conto? Ma è una sola" ha continuato la Prati. "È una sola questa foto", il commento finale dell'ex gieffino.