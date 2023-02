Una Voce per San Marino, tra gli aspiranti all’Eurovision 2023 anche Pamela Prati e Francesco Monte Tra i semifinalisti di Una voce per San Marino anche Pamela Prati e Francesco Monte, ex del GF VIP e di Uomini e Donne, oltre ad alcuni ex allievi di Amici di Maria de Filippi stando a quanto rivela TvBlog. Il 20 febbraio saranno annunciati gli artisti che voleranno nella finale del Festival.

A cura di Gaia Martino

In vista della prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma per il 9, 11 e 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito, gli artisti italiani si preparano per Una voce per San Marino. Tra i semifinalisti della seconda edizione del Festival che permette al vincitore di accedere all'ESC 2023 come rappresentante di San Marino, sono protagonisti alcuni nomi del mondo dello spettacolo: un'ex concorrente del GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne e diversi ex allievi di Amici.

I semifinalisti di Una Voce per San Marino

Stando a quanto si legge su TvBlog, nella finale di Una voce di San Marino si sfideranno 22 artisti, selezionati tra oltre 100 arrivati in semifinale. Tra questi, diversi nomi famosi anche nel mondo dello spettacolo come l'ex concorrente del Grande Fratello VIP Pamela Prati, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, che partecipò al Festival anche lo scorso anno, poi ex allievi di Amici di Maria de Filippi, Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva, trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor, Roberta Pompa. Tra i semifinalisti, si legge, anche Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti, poi Roy Paci, Stefano D'Orazio dei Vernice e gli Eiffel 65.

Lunedì 20 febbraio saranno rivelati i finalisti di Una Voce per San Marino, oltre che alcuni dettagli sulle serate del Festival. L'anno scorso il vincitore fu Achille Lauro con la canzone Domenica.

Chi condurrà Una voce per San Marino

La finale della seconda edizione di Una voce per San Marino sarà condotta da Jonathan Kashanian e da Senhit, stando a quanto si legge sul sito ufficiale del Festival. Il presidente della giuria finale sarà invece Al Bano. Sarà possibile seguire l'evento in tv sul Digitale Terreste al canale 831, sulla piattaforma Sky al canale 520 e su Tv Sat al canale 93.