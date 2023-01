Luca Onestini contro Giulia Salemi: “Amica di Soleil, legge solo i tweet negativi su di me” L’inquilino del GF Vip ha attaccato Giulia Salemi, contestando il trattamento a lui riservato nel consueto spazio della lettura tweet. Onestini ha sottolineato che Salemi ha un rapporto d’amicizia con Soleil Sorge, la sua ex compagna: “Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori!”.

A cura di Andrea Parrella

La novità del GF Vip di questa edizione è certamente l'ingresso di Giulia Salemi nella squadra del programma. All'ex inquilina Alfonso Signorini ha affidato il compito di guardiana del web durante le serate. Un ruolo che, a quanto pare, sta generando anche alcuni mal di pancia all'interno della casa, come è successo a Luca Onestini, che nella notte si è sfogato con i compagni di viaggio proprio a poche ore dalla chiusura della puntata di lunedì 23 gennaio. Onestini ha definito la imparziale la scelta dei tweet di Salemi, affermando che dal suo punto vista, almeno per quanto riguarda lui, tende a leggere solo i tweet negativi nei suoi confronti.

L'attacco a Giulia Salemi e il legame con Soleil

Non solo, Onestini ci aggiunge una chiave di lettura ulteriore, riferieta al rapporto tra Giulia Salemi e la sua ex Soleil Sorge, a suo modo di vedere molto legate a un rapporto di amicizia: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa – ha detto il concorrente – Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla". E quindi ha aggiunto: "In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

La differenza con il GF spagnolo

Nessuna risposta, al momento, da parte di Giulia Salemi, ma nel descrivere questa specificità del programma, ha anche tracciato la differenza con l'edizione spagnola alla quale ha preso parte lo scorso anno: "Nel reality che ho fatto in Spagna era un po’ diverso come impostazione. Anche in Spagna mi facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘eh vabbè ma facciamo vedere solo due tweet a testa’. Sì e io rispondevo ‘ma perché agli altri fate vedere uno bello e uno brutto’. Sì perché in Spagna facevano vedere due tweet a testa, uno positivo e uno negativo. Così sarebbe giusto e oggettivo".