La “diagnosi” di Massimiliano Varrese al GF: “Beatrice Luzzi ha venature gialle negli occhi, è bile” Massimiliano Varrese fornisce una descrizione ingenerosa di Beatrice Luzzi, collega conosciuta nella Casa del Grande Fratello. “Ha delle venature gialle negli occhi”, ha sentenziato, “Ha molta bile, tanta rabbia”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Massimiliano Varrese esagera e si lancia in una ingenerosa – e superficiale – descrizione dello stato di salute di Beatrice Luzzi, la collega attrice conosciuta nella Casa del Grande Fratello. Addentrandosi in un territorio lontano dal suo ambito di competenza, Varrese ha raccontato di avere guardato da vicino Beatrice. Tale sguardo gli sarebbe bastato per fare la sua “diagnosi”.

La “diagnosi” di Massimiliano Varrese: “Beatrice ha tanta bile”

Dopo la puntata di ieri sera e l’ennesimo apro confronto tra i due, Varrese questa mattina è andato in giardino e ha raccontato ad Alex Shwarzer di avere visto Beatrice da vicino e di essere ormai pronto a fare la sua descrizione dello stato di salute fisico della collega. Una descrizione per ovviare alla quale ha scomodato perfino la medicina tradizionale cinese: “Ieri sera mi sono accorto di una cosa. Con quella cattiveria mi ha guardato dritto. Ha delle venature gialle dentro gli occhi. Secondo alcune cose della psicosomatica della medicina tradizionale cinese quando hai le venature così gialle è che hai molta bile, tanta rabbia. Ho proprio visto queste venature gialle e ho capito”.

Massimiliano Varrese racconta di avere cacciato Beatrice

Varrese, poco dopo, ha proseguito nel palesare la sua antipatia nei confronti di Beatrice (considerata, invece, la preferita dal pubblico a casa). L’attore ha raccontato di avere cacciato la coinquilina dopo che quest’ultima si era appoggiata al suo letto per parlare con alcuni altri concorrenti. “Se è vero che l’ho cacciata? Sì ma aspettate. Io ero nel mio letto con Ciro di notte. Lei arriva tutta scialla, si appoggia al letto e inizia a parlare con altra gente. Io l’ho guardate e le ho detto ‘te ne puoi andare dal mio letto?’”, ha riferito Varrese a Samira Lui, Heidi Baci e Fiordaliso, secondo quanto riportato da Biccy, “Ma veramente mi prende in giro? Proprio no, così non va bene ragazzi. Ancora che insiste? Dice che non capisce perché l’ho cacciata dal letto? Povera vittima! Lei si era appoggiata al letto ed è mio. Non può venire di notte e appoggiarsi al letto. Io sono adulto e coerente. Ora va a fare la vittima in giro con gli altri. Non esiste. Ipocrita, dopo che in mystery con quella faccia da serpente dritta con gli occhi iniettati di giallo… dopo ti trovo sul mio letto? Ma ringrazia Dio che ti ho detto educatamente ‘vattene dal mio letto’. Io sono una persona coerente e non falsa”.