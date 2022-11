L’imitatore Dario Ballantini: “Io al Grande Fratello? Dovrei essere disperato” Quarant’anni di carriera e più di settanta personaggi, Dario Ballantini si racconta a Libero: “Ci sono imitatori come Crozza che ci tengono a far riconoscere il comico che c’è dietro l’accenno di maschera. Io faccio esattamente il contrario”.

L'imitatore e trasformista Dario Ballantini festeggia i quarant'anni di carriera con una ricca intervista su "Libero". Si parla dei suoi settanta e più personaggi non solo interpretati, ma anche impersonati. Lui che è un vero trasformista si definisce "l'anti-Crozza": "Ci sono imitatori come Crozza che ci tengono a far riconoscere il comico che c’è dietro l’accenno di maschera. Io faccio esattamente il contrario".

Le parole di Dario Ballantini

Dario Ballantini imita la vita di tutti, ma della sua vita parla molto poco. Ecco quello che dice a riguardo del gossip, del pettegolezzo:

Trovo che spesso il gossip è anche un piacere per molti che amano esporsi. È vero che se ne occupano i giornalisti, ma i vip offrono il fianco. È di aiuto se hai poche frecce alla faretra. Se hai tante attività di cui parlare, perché aggiungere troppo privato?

Chi sono i figli di Dario Ballantini

Dario Ballantini si è sposato in prime nozze nel 1994 con Chiara, dalla cui unione sono nati i figli Ilaria e Nedo. Ilaria Ballantini è attrice come suo padre. Dopo dieci anni, Ballantini si è separato e dalla successiva relazione con la designer Eleonora Giannotti è nato il terzogenito, Deleo. Ballantini vive in Toscana:

Livorno è la base stabile. È lì che vivono i miei tre figli. Mia figlia ormai è grande, recita e gira come me. Poi viaggio tra Milano e Roma, più i posti nei quali faccio mostre e spettacoli. Ma oggettivamente non so stare più di due giorni o tre nello stesso posto.

Le punzecchiature a Grande Fratello e Tale e Quale Show

Nonostante sia un uomo di spettacolo, Dario Ballantini ama molto poco la televisione: "Mi piace un po’ più nelle ore dopo la mezzanotte. Con gli approfondimenti. La tv usa e getta non mi fa impazzire". E al Grande Fratello, spiega, non andrebbe mai:

Penso proprio di no. Dovrei proprio essere disperato. Ormai si sa cos’è. È finito il gioco. Meglio essere dichiaratamente truccati.

Una punzecchiata anche a Tale e Quale Show, ai concorrenti che vi partecipano: "Lo guardo. Sono appassionato di trucco e anche amico di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Carlo Conti. In realtà un po’ mi destabilizza vedere che tutti provino a essere uguale a un altro con maschere grossolane, quando poi non è nella loro indole. Lo fanno come esperimento, magari con l’obiettivo, se riesce bene, di andare a fare i cantanti o i presentatori. Io invece ho dedicato 40 anni, una vita, a fare quello di cui ero appassionato, seguendo le orme di Alighiero Noschese e Alfredo Papa, gli unici riferimenti ad aver fatto prima di me quello che io continuerò a fare".