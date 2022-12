I Mondiali di Calcio invincibili in tv, ma il Grande Fratello Vip mantiene il suo pubblico Le partite dei Mondiali di Calcio continuano ad essere seguitissime in tv, ma questo non ostacola la crescita in termini di ascolti di programmi come il Grande Fratello Vip su Canale 5 e anche Report su Rai 3.

Il lunedì, sebbene sia tempo di Mondiali di calcio che, ormai, conquistano in un colpo la consueta sfida degli ascolti tv, i programmi proposti dalle altre reti televisive reggono comunque il confronto. Nella serata di lunedì 5 dicembre, infatti, sebbene la partita Brasile – Corea del Sud sia stata vista da sei milioni e mezzo di telespettatori, una buona parte del pubblico italiano non ha rinunciato all'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5 che, infatti, rispetto alle puntate precedenti è in leggera crescita, sfiorando quasi i tre milioni di telespettatori. Ottimo il riscontro anche di Report che, infatti, con i suoi due milioni di spettatori medi, ha innalzato la media della terza rete Rai.

Nella serata di ieri, lunedì 5 dicembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di Calcio Brasile-Corea del Sud è stata vista da 6.550.000 spettatori registrando il 29.09% (primo tempo: 6.949.000 – 31.24%; secondo tempo: 6.142.000 – 26.94%). A seguire, il post partita (3.524.000 – 16.45%), poi Il Circolo dei Mondiali ha registrato 1.837.000 spettatori segnando il 9.77%. Su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello Vip ha interessato 2.892.000 spettatori arrivando al 22.92% di share. Su Rai2 il film in prima visione Tuo, Simon ha richiamato davanti al video 843.000 spettatori arrivando al 4.44% di share. Su Italia 1 Independence Day ha catturato l'attenzione di 1.188.000 spettatori con il 7.04% di share. Su Rai3 Report ha appassionato 2.009.000 spettatori arrivando ad uno share del 10.57% (presentazione di 21 minuti: 1.540.000 – 6.76%). Su Rete4 Quarta Repubblica segna 853.000 spettatori conseguendo il 5.75% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 377.000 spettatori con uno share del 2.23% . Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie è arrivata a 544.000 spettatori con il 3% di share.