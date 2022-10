La madre di Nadia Toffa: “Non è mai andata via, sento la sua voce e ricevo segnali dall’aldilà”

Tre anni fa, moriva Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice de Le Iene lasciava un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e di coloro che si erano appassionati assistendo alle sue inchieste. In questi giorni, la madre Margherita Rebuffoni che ha creato la Fondazione Nadia Toffa che sostiene la ricerca in campo oncologico, ha rilasciato un'intervista ad Affari Italiani:

È Nadia che mi chiede di portare avanti dei progetti. Non è mai andata via, la sento e ricevo sempre dei segnali da lei. Pochi giorni fa, ad esempio, guardando delle foto di mia nipote su Instagram, mi è comparsa in un momento di malinconia, una foto di Nadia con la scritta: "Sono sempre accanto a te".