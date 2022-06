Gegia: “Vorrei scusarmi con Mara Venier, ho sbagliato con lei quando si lasciò con Jerry Calà” Francesca Antonaci in arte Gegia in una lunga intervista a Chi ha raccontato di sè tra amori e carriera, ha rivelato di un disguido con Mara Venier nato ai tempi della relazione tra la conduttrice e Jerry Calà. Poi il racconto di quando rimase incinta ma perse il bambino.

Francesca Antonaci alias Gegia ha raccontato del suo passato e del suo presente al settimanale Chi. L'attrice e comica ama il suo lavoro e le piace essere single: eppure, dopo tre storie importanti naufragate, sta rimettendo in gioco i suoi sentimenti grazie a Mchmet, un uomo turno conosciuto in aeroporto con cui si scambia messaggi. Alla rivista ha rivelato di aver perso un bambino a sole due settimane dall'inizio della gravidanza, poi il disguido con Mara Venier.

Il passato di Gegia

L'attrice e comica Gegia ha raccontato i suoi inizi, quando si è trasferita a Roma: "Sono arrivata a Roma che mi dicevano ignorante, terrona, burina. Così nel momento più difficile della mia esistenza mi sono rimboccata le maniche, ho studiato, ho preso due lauree e oggi, finalmente, mi godo la vita. Ho vinto io".

Ha raccontato di aver vissuto un momento buio, segnato dalla mancanza di casa, dei suoi familiari e amici, prima di farsi forza e rialzarsi:

Il tempo ha fatto il suo. Avevo perso la voglia di vivere, di ridere e di far sorridere. Proprio io che ho sempre puntato tutto sull'allegria. Nino Manfredi ai tempi dei nostri spot per Lavazza mi ripeteva sempre "Non devi mai andare sopra le righe, perché tu sei già nata sopra le righe". La mia vita è un cabaret senza sosta.

A metà anni '80 ha avuto il periodo di maggiore visibilità, poi l'arrivo dei polizieschi ha sorpassato il mondo della comicità. Così decise di laurearsi sia in Lettere che Psicologia, ha aggiunto:

Da personaggio televisivo con due Telegatti in mano sono stata fatta fuori da tutto. Via la trasmissione per ragazzi Big! per far spazio a Solletico, poi a La vita in diretta. E stessa cosa per il cinema: con l'avvento de La Piovra è iniziata una serie di polizieschi che ha spazzato via la commedia all'italiana. Di punto in bianco eravamo diventati la feccia del cinema. Così ho messo in piedi il piano B: mi sono laureata in Lettere e Psicologia, poi ho fondato una scuola di recitazione basata sul metodo Stanislavskij. Per fare questo lavoro servono talento, fortuna e nervi saldi. Il cinema è vita ma è anche un ambiente molto difficile.

Gegia in "Belli Ciao"

Il disguido con Mara Venier

Gegia ha raccontato inoltre di un disguido avuto con Mara Venier, quando quest'ultima faceva coppia con Jerry Calà, nato per via di un mancato invito al matrimonio.

Ho sbagliato una volta con Mara Venier e ne approfitto pubblicamente per scusami. Durante le riprese di Professione vacanze mi fidanzai con Maurizio Motta, il migliore amico di Jerry Calà. Io con Maurizio e Jerry con Mara eravamo un quartetto niente male. Nel giro di sei mesi da quell'incontro decidemmo di sposarci. Loro invece si lasciarono e così invitammo, per una serie di complicanze, soltanto Jerry visto che era il testimone. Ci fu un misunderstanding, una serie di telefonate interrotte e da quel giorno non ho più avuto modo di raccontarle la verità.

Il matrimonio con Maurizio e la perdita del figlio

Francesca Antonaci, nome d'arte di Gegia, ha poi parlato dell'amore e di quanto sia stato doloroso per la sua vita. Ha amato tre uomini, suo marito Maurizio, un ex politico e Sandro, un ingegnere. Ebbe anche un flirt con Pupo: "Non mi ricordo più l'atto in sè ma quell'uomo piccolino, tutto bianco, sembrava un bignè. Eravamo ragazzini" ha raccontato. Riguardo le nozze, ha aggiunto: "Il matrimonio finì per colpa dei suoi problemi con l'alcol e la sua infedeltà. Quest'ultima una costante in tutte le mie relazioni". A quei tempi rimase incinta ma perse il bambino.

Ai tempi del mio matrimonio con Maurizio rimasi incinta. Ma persi il bambino dopo sole due settimane. Fu un colpo al cuore ma ora è il momento di guardare avanti.

Ultimamente ha conosciuto Mchmet, un uomo turco conosciuto per puro caso all'aeroporto di Istanbul: "Io ero ferma per uno scalo lui attendeva invece il volo per Amsterdam. Fu un colpo di fulmine, io bluffai dicendogli che avevo 49 anni. Ci scambiamo video e foto tutti i giorni, per ora è solo un flirt" ha concluso.